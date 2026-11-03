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Palio di Asti

Il Borgo Santa Maria Nuova in mostra con "Il filo che veste la storia"

In occasione della Giornata Nazionale del Costume storico, il Borgo espone 60 anni di costumi che raccontano il Palio

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

03 Novembre 2026 10:38:04

Il Borgo Santa Maria Nuova in mostra con "Il filo che veste la storia"

Un momento della sfilata del Palio di Asti del Borgo Santa Maria NUova

Il Borgo Santa Maria Nuova esposto attraverso 60 anni di costumi che raccontano il Palio.

"Il filo che veste la Storia" è la mostra organizzata dal Borgo in occasione della Giornata Nazionale del Costume Storico, sabato 14 e domenica 15 novembre 2026.

Il filo viene inteso come una trama che intreccia passato e presente, dando vita ad abiti, personaggi e racconti che ogni anno animano il Palio di Asti. L'esposizione, in occasione del sessantesimo anno di ripresa della Corsa, vuole proprio essere un omaggio alla costumistica, fatta di ricerca e creatività che caratterizzano il Borgo.

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La mostra sarà visitabile nelle due giornate con due appuntamenti, la prima visita alle 15.30 (con merenda a seguire) e la seconda visita alle 17 (a seguire aperitivo). L'ingresso è a offerta libera per bambini sotto i 15 anni e ad offerta libera a partire da 5€ per gli adulti.

Il Borgo Santa Maria NUova vi aspetta in Via Arò 52 nei locali della sede del Comitato Palio.

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