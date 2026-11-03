Il sindaco Rasero lancia la proposta di intitolare la stazione di Asti a Papa Francesco

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha scritto una prima lettera formale ai vertici del Gruppo FS per chiedere di avviare l'iter necessario per intitolare la stazione ferroviaria di Asti a Papa Francesco. La decisione di proporre l'intitolazione a Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, è nata a seguito di un incontro tra Rasero e Carla Rabezzana, cugina del Papa e residente a Portacomaro. D'accordo con l'avvio della richiesta di intitolazione anche il vescovo di Asti, Monsignor Carlo Prastaro.

Secondo l'intenzione dei proponenti, la stazione di Asti dovrebbe assumere la denominazione di "Stazione di Asti - Papa Francesco". Si tratta di una proposta che «nasce dal profondo legame tra Papa Francesco e il territorio astigiano, terra d’origine della sua famiglia e luogo al quale il Pontefice ha sempre dimostrato particolare affetto».

Un rapporto, ricorda l'amministrazione comunale, «che ha trovato uno dei suoi momenti più significativi il 19 e 20 novembre 2022, quando Papa Francesco tornò nella terra dei suoi avi, incontrando la comunità locale in una visita rimasta impressa nella memoria collettiva». Al termine della celebrazione eucaristica nella Cattedrale, Bergoglio rivolse ai presenti un affettuoso saluto in dialetto piemontese: «A la fame propri piasì encuntreve!». Un’espressione spontanea che testimoniò ancora una volta la vicinanza e il legame con le proprie radici.

«Papa Francesco ha rappresentato una figura straordinaria, non soltanto per il mondo cattolico, ma per l’intera comunità internazionale - commenta Rasero - Il suo rapporto con Asti e con questa terra ha un valore particolare, perché affonda le radici nella storia della sua famiglia e si è rinnovato in occasione della sua visita del novembre 2022. Credo sia importante custodire questa memoria e trasformarla in un segno concreto e duraturo. Intitolare la stazione ferroviaria a Papa Francesco sarebbe un gesto di riconoscenza della nostra città verso un Pontefice che ha saputo parlare al mondo intero senza mai dimenticare le proprie origini. È un’iniziativa che guarda alla memoria, ma anche al futuro. Vorremmo che chiunque arrivi ad Asti in treno possa trovare, già nella denominazione della nostra stazione, un richiamo a una storia di radici, appartenenza e affetto».

Nella lettera inviata al Gruppo FS, il sindaco chiede formalmente di valutare e avviare, nell’ambito delle rispettive competenze e secondo le procedure previste, l’iter per l’intitolazione, «manifestando la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con gli enti coinvolti per approfondire gli aspetti istituzionali, tecnici e amministrativi dell’iniziativa».