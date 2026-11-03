Gli appuntamenti di Poste Italiane per il mese dell'educazione finanziaria

Formazione
03 Novembre 2026 09:19:29
Poste Italiane in occasione del mese dell'educazione finanziaria propone numerosi webinar accessibili a tutti e un convegno dedicato alle imprese.
L'obiettivo è accrescere, migliorare e promuovere una cultura finanziaria che possa accompagnare cittadini di ogni età verso scelte consapevoli e sostenibili su risparmio, protezione e previdenza.
Il Mese dell’Educazione Finanziaria è giunto alla sua nona edizione, ed è promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), nel mese di novembre con lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.
Il Gruppo mette a disposizione di cittadini e imprese, numerosi appuntamenti informativi per promuovere e diffondere conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.
Un invito a investire tempo per migliorare la propria padronanza degli argomenti trattati e imparare a reagire agli imprevisti, in modo da scegliere più consapevolmente in materie di previdenza e investimento.
Il calendario di appuntamenti prenderà avvio a partire da giovedì 5 novembre, Giornata dell'educazione Assicurativa, con due webinar sul tema "La protezione". Il primo alle ore 10, con sottotitoli e tradotto da un interprete nella Lingua Italiana dei Segni, il secondo incontro si terrà alle 16.
A queste iniziative si affiancano anche tanti altri contenuti digitali disponibili sulla sezione di Educazione Finanziaria del sito Poste Italiane.
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