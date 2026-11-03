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Gli appuntamenti di Poste Italiane per il mese dell'educazione finanziaria

Durante il mese di novembre una serie di incontri gratuiti per rafforzare la consapevolezza economica, assicurativa e previdenziale

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

03 Novembre 2026 09:19:29

Gli appuntamenti di Poste Italiane per il mese dell'educazione finanziaria

Poste Italiane in occasione del mese dell'educazione finanziaria propone numerosi webinar accessibili a tutti e un convegno dedicato alle imprese.

L'obiettivo è accrescere, migliorare e promuovere una cultura finanziaria che possa accompagnare cittadini di ogni età verso scelte consapevoli e sostenibili su risparmio, protezione e previdenza.

Il Mese dell’Educazione Finanziaria è giunto alla sua nona edizione, ed è promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), nel mese di novembre con lo slogan Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.

Il Gruppo mette a disposizione di cittadini e imprese, numerosi appuntamenti informativi per promuovere e diffondere conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.

Un invito a investire tempo per migliorare la propria padronanza degli argomenti trattati e imparare a reagire agli imprevisti, in modo da scegliere più consapevolmente in materie di previdenza e investimento.

Il calendario di appuntamenti prenderà avvio a partire da giovedì 5 novembre, Giornata dell'educazione Assicurativa, con due webinar sul tema "La protezione". Il primo alle ore 10, con sottotitoli e tradotto da un interprete nella Lingua Italiana dei Segni, il secondo incontro si terrà alle 16.  

A queste iniziative si affiancano anche tanti altri contenuti digitali disponibili sulla sezione di Educazione Finanziaria del sito Poste Italiane.

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