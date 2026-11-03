Ad Astiss la cerimonia con i nuovi 57 studenti Cambridge: un passo alla volta verso il futuro

Venerdì 23 ottobre, nell'Aula Magna di ASTISS, ad Asti, si è svolta la cerimonia annuale di consegna dei certificati Cambridge English organizzata da YES - Your English School. Quest'anno sono stati 57 gli studenti che hanno affrontato gli esami Cambridge English, dai primi livelli dedicati ai bambini fino alle certificazioni più avanzate. Un risultato che testimonia l'impegno dei ragazzi e il lavoro svolto durante l'anno insieme ai loro insegnanti. La cerimonia ha rappresentato un'occasione per celebrare questi traguardi insieme alle famiglie, riconoscendo il valore di un percorso di apprendimento fatto di costanza, determinazione e progressi graduali.

Ad aprire la serata è stata Barbara Natascia Vagliani, fondatrice e titolare di YES, che ha ricordato come la missione della scuola vada oltre il conseguimento di una certificazione linguistica: imparare una lingua significa acquisire gli strumenti per comunicare con il mondo, conoscere culture diverse, sviluppare fiducia nelle proprie capacità e cogliere nuove opportunità. Ospite d'onore della serata è stato il dott. Roberto Danile, rappresentante del Cambridge Exam Centre, Centro Platinum, che ha ripercorso la storia delle certificazioni Cambridge English, ricordando come i primi esami, organizzati nel 1913, fossero prove particolarmente impegnative, della durata di circa 12 ore. A sostenerli furono soltanto tre candidati e nessuno riuscì a superarli. Da allora, il sistema di certificazione si è progressivamente evoluto, sviluppando esami adatti alle diverse età e ai differenti livelli di competenza linguistica.

Il dottor Roberto Danile, rappresentante del Cambridge Exam Centre

Nel suo intervento, Danile ha voluto trasmettere un messaggio particolarmente importante agli studenti e alle loro famiglie: ogni certificazione rappresenta un traguardo significativo, indipendentemente dal livello raggiunto. Ogni esame richiede preparazione, impegno e determinazione. È proprio attraverso piccoli passi, affrontati con costanza e perseveranza, che si costruiscono competenze sempre più solide e si raggiungono obiettivi ambiziosi. Danile ha inoltre sottolineato il valore concreto delle certificazioni Cambridge nel mondo del lavoro, raccontando l'esperienza di un giovane che, grazie alla propria conoscenza certificata dell'inglese, aveva ottenuto un ruolo di responsabilità all'interno di un'azienda. Pur disponendo di personale altamente qualificato dal punto di vista tecnico, l'impresa incontrava infatti difficoltà nella comunicazione con interlocutori internazionali. Un esempio che dimostra come la padronanza dell'inglese possa diventare un elemento determinante nel percorso professionale.

L'importanza delle certificazioni Cambridge

Le certificazioni Cambridge, riconosciute a livello internazionale, offrono inoltre alle aziende uno strumento affidabile per valutare le competenze linguistiche dei candidati, soprattutto quando non dispongono del tempo o delle risorse necessarie per verificarle direttamente. Il dott. Danile ha infine invitato gli studenti a custodire con cura i propri certificati, documenti personali rilasciati da Cambridge English, e a mostrarli con orgoglio, perché rappresentano il risultato tangibile del loro impegno e del percorso compiuto.

La cerimonia è quindi proseguita con la consegna dei certificati, dai primi livelli dedicati ai bambini fino alle qualifiche linguistiche più avanzate, tra gli applausi delle famiglie presenti. Sono stati ricordati e applauditi tutti gli studenti che hanno sostenuto gli esami, anche coloro che non hanno potuto partecipare personalmente alla serata.

Il murale di Lucrezia Cerrato

Un momento speciale è stato dedicato a Lucrezia Cerrato, studentessa di YES, che ha realizzato un originale murale all'interno della scuola, mettendo il proprio talento artistico a disposizione della comunità scolastica. Al centro dell'opera campeggia la parola Creativity, circondata da termini come Passion, Ambition, Imagination, Innovation e Growth Mindset, insieme all'invito a Think Outside the Box, pensare fuori dagli schemi. Parole che esprimono valori fondamentali della filosofia educativa di YES: coltivare la curiosità, incoraggiare la creatività, affrontare le difficoltà con determinazione e sviluppare fiducia nelle proprie capacità.

La studentessa Lucrezia Cerrato

Il murale rappresenta così non soltanto un contributo artistico, ma anche un segno concreto del legame tra la scuola e i suoi studenti, chiamati a essere protagonisti attivi del proprio percorso di crescita. La serata è stata anche l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli insegnanti di YES, per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nell'accompagnare gli studenti verso i loro obiettivi, con l'augurio di continuare a condividere nuovi traguardi e soddisfazioni negli anni a venire. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai genitori e ai familiari, per la fiducia riposta nella scuola e per il tempo e l'attenzione che dedicano al percorso educativo dei propri figli. Il loro sostegno rappresenta una componente essenziale del successo degli studenti.

La cerimonia si è conclusa con un rinfresco, un momento conviviale durante il quale studenti, famiglie e insegnanti hanno potuto condividere la soddisfazione per i risultati raggiunti. Per YES - Your English School, ogni certificato non rappresenta un punto d'arrivo, ma una tappa di un percorso più grande: quello di formare persone curiose, consapevoli e capaci di aprirsi al mondo.

Gli studenti premiati

Pre A1 Starters: Gioele Conti, Valeria Pinzariu, Gioele Valpreda, Rebecca Stella Giuliano, Marika Molino, Leonardo Pavia, Aurora Tognin, Matteo Binello, Riccardo Maggiora, Nicolò Morra, Pietro Saracco.

A1 Movers: Emanuele Valpreda, Pietro Fornaca, Anna Scaglione, Riccardo Torchio, Vittoria D'Ambra, Noel Ndoka, Marco Musso, Matteo Reto.

A2 Flyers: Chiara Cerrato, Bianca Luisa Toso, Chiara De Cicco, Sofia Bianco.

A2 Key: Benedetta Vaschetto, Viola Villata, Edoardo Dobra, Emma Casale, Gabriele Di Palo, Lara Sedda.

B1 Preliminary: Pierluigi Cassi, Sofia De Vicienti, Emily Gaspri, Alice Caruso, Ana Maria Trache, Davide Lembo, Carlotta Ratto, Vittorio Sangiorgi, Miguel Angel Fara, Nicola Lo Grasso, Tommaso Ferrero.

B2 First: Filippo Chiesa, Nicole Ivanoiu, Nicol Tedesco, Emanuele Bertolo, Elena Musso, Carolina Musso, Davide Francalanci, Anita Arcuraci, Ludovica Vergnano.

C1 Advanced: Ludovica Pollani, Emma Tangari, Mattia Padula, Noemi Pace, Anna Francesca Capuano, Daniela Bagnasco, Ginevra Daniele, Lucrezia Cerrato.