Iniziativa
03 Novembre 2026 08:21:21
Diventa cronista del tuo quartiere, ancora tante segnalazioni dai nostri lettori [FOTO]
Anche se il dossier con le segnalazioni dei lettori, giunte per la rubrica "Diventa il cronista del tuo quartiere", è già stato consegnato nelle mani dell'assessore al decoro Marco Galvagno, continuano a giungere in redazione numerose indicazioni su luoghi e criticità che meritano di essere attenzionati dal Comune o dagli altri enti preposti. Eccone una selezione.
Perché la bellissima piazza Cattedrale è lasciata andare cosi in degrado? Tra vasi inqualificabili, erba che cresce tra il selciato e cartacce. Il decoro e la pulizia ad Asti non sono di casa.
Questa è la panchina che si trova dopo aver preso il sottopassaggio tra la Saclà e corso Alba. Quando si sbuca al di là della ferrovia è proprio lì fuori.
Allego la foto di via Maggiora Vergano la mattina del 26 ottobre, alle 8. Mia papà 86 anni, usa il deambulatore. Domanda: deve stare lui in mezzo la strada?
Via Gandolfino Roreto non ha marciapiede. È a doppio senso di marcia, con un lato dove parcheggiano le auto (da strada Fortino a via Baretti) che è pure la parte più stretta. Quando passiamo a piedi, per principio cerchiamo di usare la macchina il meno possibile, dobbiamo camminare in fila indiana e stringerci al muro perché gli automobilisti sfrecciano senza considerare i pedoni. Non parliamo delle ore d’ingresso o di uscita del Giobert e delle scuole vicine. Mettessero almeno una riga bianca di rispetto del transito pedonale: sarebbe già una vittoria, non di poco conto.
Ecco la pista ciclabile di viale Pilone, davanti alla Chiesa di San Pietro.
Questo è cosa succede in strada Valmanera, angolo via Badino Cosma. Grazie.
Lavoro in un supermercato locale e alle 20 per andare a prendere il treno bisogna fare il segno della croce: ad attraversare rischi di essere investito, ma a scendere nel sottopasso bisogna essere coraggiosi.
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