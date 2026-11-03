Diventa cronista del tuo quartiere, ancora tante segnalazioni dai nostri lettori [FOTO]

Anche se il dossier con le segnalazioni dei lettori, giunte per la rubrica "Diventa il cronista del tuo quartiere", è già stato consegnato nelle mani dell'assessore al decoro Marco Galvagno, continuano a giungere in redazione numerose indicazioni su luoghi e criticità che meritano di essere attenzionati dal Comune o dagli altri enti preposti. Eccone una selezione.

Perché piazza Cattedrale è così degradata?

Perché la bellissima piazza Cattedrale è lasciata andare cosi in degrado? Tra vasi inqualificabili, erba che cresce tra il selciato e cartacce. Il decoro e la pulizia ad Asti non sono di casa.

La panchina invisibile dopo il sottopasso

Questa è la panchina che si trova dopo aver preso il sottopassaggio tra la Saclà e corso Alba. Quando si sbuca al di là della ferrovia è proprio lì fuori.

In via Maggiora Vergano succede anche questo

Allego la foto di via Maggiora Vergano la mattina del 26 ottobre, alle 8. Mia papà 86 anni, usa il deambulatore. Domanda: deve stare lui in mezzo la strada?

In via Gandolfino Roreto mancano i marciapiedi, ma non solo

Via Gandolfino Roreto non ha marciapiede. È a doppio senso di marcia, con un lato dove parcheggiano le auto (da strada Fortino a via Baretti) che è pure la parte più stretta. Quando passiamo a piedi, per principio cerchiamo di usare la macchina il meno possibile, dobbiamo camminare in fila indiana e stringerci al muro perché gli automobilisti sfrecciano senza considerare i pedoni. Non parliamo delle ore d’ingresso o di uscita del Giobert e delle scuole vicine. Mettessero almeno una riga bianca di rispetto del transito pedonale: sarebbe già una vittoria, non di poco conto.

I rifiuti sulla pista ciclabile di viale Pilone

Ecco la pista ciclabile di viale Pilone, davanti alla Chiesa di San Pietro.

Ancora rifiuti gettati ovunque

Questo è cosa succede in strada Valmanera, angolo via Badino Cosma. Grazie.

Per attraversare il sottopasso di piazza Marconi bisogna essere coraggiosi

Lavoro in un supermercato locale e alle 20 per andare a prendere il treno bisogna fare il segno della croce: ad attraversare rischi di essere investito, ma a scendere nel sottopasso bisogna essere coraggiosi.