Un anno di Viscè ad Asti: a novembre l'artigianato si impara in boutique

Per quattro sabati di novembre, la boutique di via Aliberti apre le porte a piccoli gruppi per imparare a creare orecchini e bracciali con materiali e attrezzature messi a disposizione da Vincenza Sorrentino. Per qualche ora la boutique si trasforma in un laboratorio creativo, dove mettere alla prova la propria manualità e realizzare un oggetto da indossare o da regalare. È la proposta di Vincenza Sorrentino, in arte Viscè, che per i sabati 7, 14, 21 e 28 novembre organizza nella sua boutique di via Aliberti 32 ad Asti una serie di incontri dedicati alla creazione di bijoux.

Ogni appuntamento durerà due ore, nel primo pomeriggio, e sarà riservato a un massimo di quattro partecipanti. Non si tratta semplicemente di personalizzare un oggetto già pronto, ma di partire da zero, scegliendo materiali e combinazioni per realizzare un proprio bijoux. «Ci saranno perle, minuterie e tutta l'attrezzatura necessaria, comprese le pinze. Prevalentemente realizzeremo orecchini o bracciali», spiega Vincenza.

La partecipazione a ciascun appuntamento costa 35 euro a persona, materiali e attrezzature compresi. Al termine, ognuno porterà a casa la propria creazione.

«Alla Casa dell'Artista di Portacomaro organizzo già da tempo dei laboratori, ma in vista del Natale mi è venuta l'idea di proporre questa esperienza anche ad Asti, dove finora non avevo avuto occasione di farlo. Vorrei dare la possibilità agli astigiani, ma anche a chi frequenta il centro per i primi acquisti delle feste, di realizzare qualcosa con le proprie mani, per sé o da regalare». La formula del piccolo gruppo permette inoltre di seguire da vicino ogni partecipante, senza occupare l'intero pomeriggio.

L'iniziativa accompagna il primo anno di attività della boutique Viscè, inaugurata nel settembre 2025, ma offre anche l'occasione per conoscere più da vicino il lavoro artigianale di Sorrentino. Nel suo laboratorio creativo realizza borse, bijoux e si dedica al restyling di abiti, soprattutto capispalla, che vengono trasformati e arricchiti con dettagli e applicazioni. Anche le borse raccontano una ricerca personale dei materiali: accanto ai tessuti d'arredamento, più corposi e resistenti, utilizza sete e cashmere provenienti da un atelier torinese appartenuto alla madre, oggi in pensione. «Quando sono in giro, tra mercati e negozi, continuo a cercare tessuti. Non mi fermo mai, è proprio una passione», racconta con un grande sorriso.

C'è poi un dettaglio della boutique che non passa inosservato: sopra la porta è rimasta la storica insegna "Barbiere", testimonianza della precedente attività che occupava il locale. Una scelta voluta, non una dimenticanza. «Ho voluto lasciarla proprio per ricordare che la storia non si cancella: va avanti, si trasforma». Accanto, sul muro, ha aggiunto la sua piccola insegna Viscè. Un modo per entrare in una via ricca di memoria senza rinunciare a darle una nuova vita.

Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione al numero 328-9366317. Viscè è presente anche su Instagram e Facebook.