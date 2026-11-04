Claudia Vanzo: «La fibromialgia non va sottovalutata, ascoltare i pazienti è il primo passo»

La fibromialgia è una malattia spesso silenziosa quando debilitante. Ne abbiamo parlato con la Dottoressa Claudia Vanzo, Reumatologa e responsabile scientifica del convegno, che verrà ospitato sabato 7 novembre, all'Auditorium della Banca di Asti in via Astesano 5.

Il convegno "Fibromialgia: una patologia invisibile ma reale" è aperto a tutti gli Ordini dei medici e a tutta la cittadinanza che voglia approfondire quella che è una patologia che finalmente vede un riconoscimento nel mondo dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), per le forme più gravi previste dalla normativa.

Conoscere la Fibromialgia

Dottoressa Vanzo, partiamo dal principio: che cos’è esattamente la fibromialgia e cosa succede nell’organismo di una persona che ne soffre? Quali sono i sintomi più frequenti? Oltre al dolore muscolare diffuso, quali altri disturbi possono accompagnare la malattia?

«La Fibromialgia è una malattia cronica e invalidante, a causa non ancora certa, caratterizzata da dolore cronico diffuso, stanchezza importante, disturbi del sonno e disturbi cognitivi, oltre ad una miriade di altri sintomi considerati minori ma non meno invalidanti» ci spiega Vanzo.

Si parla spesso di una patologia invisibile. Perché la fibromialgia è così difficile da riconoscere e perché, nonostante la sofferenza dei pazienti, gli esami possono risultare nella norma?

«Si tratta di una patologia invisibile in quanto esternamente non si vede. Le pazienti stesse a vederle sembrano perfettamente sane, e spesso sono portate a nascondere i propri sintomi perchè tanto non vengono credute, neanche dai familiari. Alcune si vergognano persino perchè è ancora troppo diffuso lo stigma che si tratti di una malattia psicosomatica. Non credo si tratti di una patologia difficile da riconoscere, basta solo ascoltare attentamente quello che i pazienti ci raccontano. Tre quarti della diagnosi si fa già così».

Il tempo e la diagnosi

Quanto tempo passa mediamente tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi? Quali segnali dovrebbero spingere una persona a rivolgersi al medico e, successivamente, a uno specialista reumatologo?

«Il dolore riferito dalle donne viene talvolta liquidato come poco importante (gender gap pain); il tempo di latenza fra l'insorgenza dei primi sintomi e la diagnosi è mediamente di 2 anni.

Sicuramente una sintomatologia dolorosa diffusa, disturbi del sonno, stanchezza inspiegabile e perdita di memoria, che durano da più di 3 mesi, sono un buon motivo per rivolgersi al proprio medico di medicina generale».

Non esiste un esame specifico per diagnosticare la fibromialgia. Come si arriva quindi a una diagnosi e quali altre patologie è importante escludere?

«Purtroppo, ad oggi, non ci sono esami specifici per diagnosticare la fibromialgia. La diagnosi è esclusivamente clinica e va differenziata da tutte quelle condizioni che causano dolore cronico diffuso».

Cura e qualità della vita

Una volta ottenuta la diagnosi, quali sono le possibilità terapeutiche? E come si può recuperare una buona qualità della vita?

«Al momento non esiste un farmaco in grado di guarire la fibromialgia. È possibile, però, gestire e attenuare i sintomi attraverso l'utilizzo di farmaci appropriati, da affiancare a un'attività fisica adeguata, al supporto psicologico e alla presa in carico da parte di diversi specialisti, non soltanto del reumatologo».

La fibromialgia interessa prevalentemente le donne. Sappiamo perché? Ci sono particolari fattori legati alle diverse fasi della vita femminile?

«Come molte malattie reumatiche, anche la fibromialgia è una malattia di genere, cioè interessa prevalentemente le donne. Questo potrebbe essere legato al ruolo degli estrogeni, le cui fluttuazioni possono influenzare la soglia di tolleranza al dolore».

Il convegno sabato 7 novembre

Il convegno del 7 novembre affronterà la fibromialgia da diversi punti di vista, coinvolgendo specialisti di discipline differenti. Perché avete scelto di dare spazio a un approccio multidisciplinare?

«Al convegno interverranno diversi specialisti: neurologo, algologo, fisiatra, psichiatra, dietologo e odontoiatra. La scelta vuole proprio sottolineare l'importanza di una presa in carico multidisciplinare dei pazienti, con l'obiettivo di gestire i singoli sintomi attraverso il contributo dello specialista dedicato».

Qual è il messaggio principale che vorreste trasmettere ai medici e quale, invece, alla cittadinanza?

«Il messaggio che vorrei trasmettere ai miei colleghi è quello di inviare precocemente allo specialista i casi sospetti. Alla cittadinanza, invece, vorrei dire di non sottovalutare i propri sintomi, né quelli di un familiare, e di parlarne con il proprio medico».

Claudia Vanzo

Originaria di Viterbo, ha frequentato l'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in reumatologia e malattie del sistema immunitario con lode.

Dopo un periodo professionale a Roma e a Chieri, nel 2009 arriva ad Asti, dove presta servizio come dirigente medico presso la SOC di medicina fisica e riabilitativa fino al febbraio 2024. Da questa data presta servizio all'ambulatorio territoriale di reumatologia dell'ospedale Cardinal Massaia.