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Oggetti smarriti ad Asti: chiavi con dediche affettuose, una borsa e un tablet in cerca di proprietario

Coloro che li hanno persi possono rivolgersi al comando della polizia municipale, dimostrando la titolarità, per ottenere la restituzione

Redazione web

Redazione web

02 Novembre 2026 15:04:00

Oggetti smarriti ad Asti: chiavi con dediche affettuose, una borsa e un tablet in cerca di proprietario

Oggetti smarriti ad Asti: chiavi con dediche affettuose, una borsa e un tablet in cerca di proprietario [foto A.I.]

Immagine generata con AI

Dalle chiavi di casa custodite con targhette personalizzate a strumenti tecnologici, passando per accessori di uso quotidiano. Il Settore Polizia Municipale e Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Asti ha pubblicato il nuovo elenco degli oggetti rinvenuti e consegnati agli uffici, relativi al periodo compreso tra il 12 e il 26 ottobre 2026.

Borse, mazzi di chiavi con dediche particolari e dispositivi elettronici che ora attendono soltanto di essere riconosciuti e reclamati dai legittimi proprietari. La pubblicazione degli oggetti rinvenuti offre una panoramica eterogenea di quanto smarrito per le vie cittadine nelle scorse settimane.

Tra le segnalazioni registrate figurano: una borsa a sacco a tracolla di colore verde militare; un mazzo composto da 2 chiavi di casa per porta blindata, arricchito da una caratteristica targhetta in legno recante la scritta "Ti je halla me e mire ne bote" (una dedica in albanese che significa "Tu sei la zia migliore del mondo"); un mazzo di 4 chiavi di casa munito di targhetta Asp, accompagnato da una chiave d'auto; un tablet a marchio "HUAWEI" che riporta sul retro la scritta "Unint"; un mazzo di 6 chiavi di casa di piccole dimensioni, tra cui spicca una chiave di colore rosa e un mazzo di 7 chiavi di casa abbinato a una targhetta arancione con l'indicazione "C.so Alfieri".

I proprietari degli oggetti rinvenuti possono procedere al loro recupero recandosi al comando di polizia municipale, in via Fara. Per rientrare in possesso del proprio bene, è indispensabile dimostrare la titolarità dell'oggetto smarrito (fornendo ad esempio descrizioni dettagliate).

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