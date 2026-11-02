Oggetti smarriti ad Asti: chiavi con dediche affettuose, una borsa e un tablet in cerca di proprietario

Dalle chiavi di casa custodite con targhette personalizzate a strumenti tecnologici, passando per accessori di uso quotidiano. Il Settore Polizia Municipale e Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Asti ha pubblicato il nuovo elenco degli oggetti rinvenuti e consegnati agli uffici, relativi al periodo compreso tra il 12 e il 26 ottobre 2026.

Borse, mazzi di chiavi con dediche particolari e dispositivi elettronici che ora attendono soltanto di essere riconosciuti e reclamati dai legittimi proprietari. La pubblicazione degli oggetti rinvenuti offre una panoramica eterogenea di quanto smarrito per le vie cittadine nelle scorse settimane.

Tra le segnalazioni registrate figurano: una borsa a sacco a tracolla di colore verde militare; un mazzo composto da 2 chiavi di casa per porta blindata, arricchito da una caratteristica targhetta in legno recante la scritta "Ti je halla me e mire ne bote" (una dedica in albanese che significa "Tu sei la zia migliore del mondo"); un mazzo di 4 chiavi di casa munito di targhetta Asp, accompagnato da una chiave d'auto; un tablet a marchio "HUAWEI" che riporta sul retro la scritta "Unint"; un mazzo di 6 chiavi di casa di piccole dimensioni, tra cui spicca una chiave di colore rosa e un mazzo di 7 chiavi di casa abbinato a una targhetta arancione con l'indicazione "C.so Alfieri".

I proprietari degli oggetti rinvenuti possono procedere al loro recupero recandosi al comando di polizia municipale, in via Fara. Per rientrare in possesso del proprio bene, è indispensabile dimostrare la titolarità dell'oggetto smarrito (fornendo ad esempio descrizioni dettagliate).