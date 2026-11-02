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commemorazione

Montechiaro ricorda i caduti di tutte le guerre, un pensiero anche ai soldati dispersi

La commemorazione del 1° novembre ha coinvolto amministrazione, associazioni e studenti. Inaugurata anche la casetta dei libri

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

02 Novembre 2026 09:42:43

Montechiaro commemorazione caduti guerre

Gli studenti leggono i loro pensieri durante la cerimonia in ricordo dei caduti, insieme ai rappresentanti delle associazioni d’arma

Domenica 1° novembre Montechiaro d’Asti si è ritrovata per rendere omaggio ai propri caduti di tutte le guerre, con una mattinata di iniziative che ha coinvolto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maurizio Marcanzin, le associazioni d’arma, gli studenti delle scuole e numerosi cittadini.

La cerimonia si è aperta al monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro. Nel corso della commemorazione il sindaco ha pronunciato l’orazione ufficiale, mentre alcuni ragazzi delle scuole hanno condiviso riflessioni dedicate al significato della giornata e al valore della pace.

associazioni d'arma a Montechiaro

Uno dei momenti più partecipati è stato l’appello dei caduti montechiaresi, letto dal consigliere comunale Daniele Abate. A ogni nome, il pubblico ha risposto con un corale “Presente”, un gesto simbolico per mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita in guerra.

Particolarmente sentita anche la riflessione dell’alpino Luciano Colavitti, coordinatore della cerimonia, dedicata ai militari dispersi e alle famiglie rimaste senza una tomba su cui piangere i propri cari. Un pensiero rivolto soprattutto alle madri che, non avendo mai conosciuto il destino dei figli, hanno dovuto convivere con il dolore e l'incertezza, senza poter contare nemmeno su un luogo in cui ricordarli.

La commemorazione è proseguita in piazza del Municipio con la deposizione di un'altra corona d'alloro e il rinnovo dell'impegno a trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace e della libertà.

La mattinata si è conclusa con la Messa nella parrocchia di Santa Caterina, durante la quale sono state esposte le reliquie di tutti i Santi. Nel corso della giornata è stata inoltre inaugurata la casetta dei libri, uno spazio pensato per promuovere la lettura e la socialità attraverso la formula dello scambio: “Lascia un libro, prendine un altro”.

casetta libri a Montechiaro

Il taglio del nastro alla nuova casetta dei libri

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