Passerella chiusa a tempo indeterminato, nuova interrogazione sulla struttura di viale don Bianco

Non si sa quando verrà riaperta al passaggio dei pedoni la passerella sul torrente Borbore, in viale don Bianco, situata nei pressi del cimitero urbano di Asti. A riaccendere i riflettori sullo stato in cui versa la struttura, in passato già più volte aperta e chiusa per motivi di sicurezza, sono i consiglieri comunali Mario Malandrone (Ambiente Asti) e Vittoria Briccarello (Uniti si può) che hanno depositato una nuova interrogazione al sindaco Rasero per chiedere chiarimenti urgenti e risposte certe sui tempi di riapertura.

La passerella, sbarrata da transenne, è da tempo interdetta al transito. Il caso di queste chiusure era già stato portato all'attenzione dell'amministrazione comunale nel periodo natalizio del 2024 proprio dai due esponenti dell'opposizione. Al centro delle criticità visibili c'è soprattutto il fondo in legno, che mostra segni di deterioramento. Solo qualche giorno fa il consigliere comunale con delega ai cimiteri, Piero Ferrero, aveva spiegato che la passerella sarebbe rimasta chiusa a tempo indeterminato «a causa di alcune viti rialzate e di altre criticità che ne compromettono l’utilizzo in sicurezza».

Attraverso l'interrogazione, Malandrone e Briccarello chiedono al sindaco informazioni sullo stato dell'arte, partendo dalla data esatta della chiusura e dalle motivazioni tecniche che ne hanno determinato l'interdizione ai pedoni. Vengono inoltre chiesti dettagli sulle verifiche e sui sopralluoghi effettuati a seguito della segnalazione del dicembre 2024, per capire se le criticità strutturali riguardino soltanto la superficie calpestabile in legno o se siano compromessi anche gli elementi portanti della passerella.

Il nodo cruciale resta quello della programmazione e delle risorse, con la richiesta, da parte dei due consiglieri di minoranza, di conoscere un cronoprogramma certo per l'esecuzione dei lavori e la definitiva restituzione della passerella alla cittadinanza.