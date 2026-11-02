Asti, il Bosco dei Partigiani ridotto a una discarica a cielo aperto [FOTO]

Rendere Asti una città più pulita e decorosa? A quanto sembra, è un'utopia e, ancora una volta, lo dimostrano i fatti. Domenica mattina, ore 9: ecco l'immancabile e deprimente risveglio al Bosco dei Partigiani. Quello che dovrebbe essere un polmone verde, uno spazio di quiete e condivisione per i cittadini, si è trasformato nell'ennesimo scenario di abbandono di rifiuti e degrado urbano.

Le immagini scattate da un nostro lettore parlano da sole e non lasciano spazio a interpretazioni: cestini dei rifiuti divelti e rovesciati a terra, bottiglie di plastica, cartacce e altra immondizia sparsa ovunque, tra l'erba e i vialetti. Non mancano alcune panchine trasformate in ricettacoli di immondizia e già imbrattate dagli immancabili atti vandalici. Uno spettacolo indecoroso che accoglie chiunque cerchi un momento di relax nel verde cittadino.

Davanti a scene del genere, viene inevitabilmente da chiedersi quali margini di intervento restino a chi si batte ogni giorno per mantenere la città pulita e decorosa. È evidente quanto sia difficile preservare il decoro urbano quando la «cortesia civica» e il rispetto per i beni comuni vengono calpestati dall'inciviltà dei soliti ignoti, che sembra ormai aver assunto i contorni di una triste e consolidata prassi.