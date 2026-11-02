Gianfranco Morgando, «un maestro di politica» nel ricordo della consigliera Maria Ferlisi

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Gianfranco Morgando, primo segretario regionale del Pd e più volte parlamentare, della consigliera comunale Maria Ferlisi.

Ci sono persone che non solo attraversano la storia politica di un territorio, ma ne definiscono lo stile, i valori e la misura. La scomparsa di Gianfranco Morgando lascia un vuoto incolmabile nel centrosinistra piemontese, nella comunità dei Cattolici Democratici e nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui un lungo cammino.

Gianfranco è stata una delle prime persone che ho conosciuto all’inizio del mio percorso politico. Fu il primo segretario regionale del Partito Democratico. Ricordo ancora quando Gianfranco mi telefonò per propormi di aiutarlo nella segreteria regionale per iniziare a dialogare tra le varie anime del partito. Provenivo dalla Margherita, ma non dalla storia dei Popolari.

Molti in queste ore lo hanno ricordato usando la parola “Maestro”. Giustamente: Gianfranco è stato un Maestro di politica, ma soprattutto di cultura politica e di postura istituzionale. Faceva parte di un’epoca in cui l’azione politica doveva essere sempre preceduta e sostenuta da un pensiero. Allievo di Carlo Donat-Cattin, con una grande storia alle spalle da parlamentare, sottosegretario nei governi dell’Ulivo e alla guida della Fondazione Donat-Cattin, era un uomo di profonda analisi e riflessione.

Il suo modo misurato, quasi lento, ma costante, per poter arrivare all’obiettivo tutti insieme. In un tempo spesso dominato dalla frenesia e dai personalismi, il suo modo di fare e pensare la politica sapeva di serio, di profondo, di pulito e di onesto.

Di quel percorso custodisco dei bei ricordi, come le lunghe segreterie a Torino e viaggi in treno di ritorno dagli incontri a Roma. E anche se ultimamente non ci si sentiva con la frequenza di un tempo, Gianfranco è sempre stato un punto di riferimento fondamentale per me e per tutto il gruppo di Asti dove lascia un vuoto profondo nella comunità dei cattolici democratici astigiani. Una perdita per me, per Antonio e Luciano Sutera, per Francesco Porcellana, Donato Pafundi, Carlo Gentile, Luigi Macario, e anche per Monica Canalis di Torino e per tanti altri.

Ci ha insegnato con l'esempio che le idee, la competenza e il rispetto delle istituzioni vengono sempre prima di tutto. Ci lascia un'eredità fatta di garbo, sobrietà e profondo senso dei ruoli che si ricoprono.

La sua scomparsa toglie al Piemonte uno dei suoi rappresentanti più nobili e a noi un faro di saggezza e umanità .

Maria Ferlisi - Partito Democratico Asti