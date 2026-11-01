Graziella e la sua mano bionica che batte tutti gli "scherzetti" di Halloween

Senza dubbio è stata lei la star della festa per i 20 anni del Laboratorio Ortopedico LOA. Quella forza della natura che è Maria Grazia La Mattina, per tutti “Graziella”, arrivata accompagnata dalla figlia Francesca, come un’invitata qualsiasi. Ma lei un’invitata qualsiasi non lo è affatto. E’ il fiore all’occhiello del lavoro fatto nelle “officine” del LOA che con Graziella hanno compiuto un miracolo della biotecnologia.

La sua storia “ortopedica” ha dell’incredibile ed inizia esattamente dieci anni fa, quando, già vedova, si sente male nella sua casa di San Marzano Oliveto. La corsa in ospedale ad Acqui Terme e una diagnosi terribile: meningite. In una forma particolarmente aggressiva che giorno dopo giorno, in una corsa contro il tempo, stava necrotizzando parti del suo corpo e l’aveva portata al coma. Graziella in coma, alla Rianimazione dell’ospedale di Alessandria vi è stata 72 giorni. «Quando ho perso coscienza ero "intera" - dice lei stessa - quando mi sono risvegliata ero senza braccia, senza gambe e senza naso: la meningite si era portata via tutto e mi aveva lasciato solo un moncherino al posto del braccio destro». Graziella non è donna che si perda d’animo e con uno spirito combattivo, un’allegria e un’autoironia rarissime, contando su una famiglia che non ha neppure preso in considerazione l’idea di rinchiuderla in una struttura per l’assistenza, giorno dopo giorno si è ripresa la sua vita.

Una volta tornata a casa si è messa a disposizione di medici, tecnici ortopedici e fisiatri facendo tutto quello che le dicevano. Non aveva alcuna intenzione di arrendersi e non lo ha fatto.

Dieci anni fa quel risveglio terribile che la condannava ad una vita di totale dipendenza dall’assistenza; sabato scorso è arrivata alla festa della LOA sulle sue gambe, salutando tutti grazie alla sua mano “bionica”, senza perdere un grammo di quella voglia di vivere che le ha consentito di superare qualcosa di insuperabile.

E facendo un “gioco” che, nel giorno di Halloween, ha dato tutto un altro significato alla festa. «Vi faccio vedere una cosa che nessun’altra persona al mondo può fare» ha detto, facendo roteare la mano destra di 360 gradi, davanti agli altri invitati pieni di stupore.

Quella mano bionica è il frutto della biotecnologia più avanzata che consente a Graziella, dopo un lungo tempo di allenamento, di tornare a comandare i movimenti dal suo cervello, collegato da sensibilissimi sensori alle terminazioni nervose presenti sul moncherino. «Sono io che comando la mia mano e grazie ad essa riesco a fare tantissimi movimenti che pensavo irrimediabilmente perduti». Graziella mangia da sola, scrive, usa telecomando e cellulare, si pettina, riesce ad andare in bagno in autonomia, beve (ma solo con bicchieri di plastica per paura di non controllare la pressione della presa su quelli di vetro). Un’assistente resta fondamentale, non fosse altro che per togliere le protesi prima di andare a dormire e reindossarle al mattino, ma oggi Graziella grazie alla mano bionica, alle protesi all’altro braccio e alle due gambe, è tornata in piedi e cammina.

Alla LOA, sabato scorso, accolta con affetto e ammirazione prima di tutto da Diego Benotto, Luca Nivino e tutto lo staff, Graziella ha ricordato i suoi primi 28 passi. «Sono quelli che ho fatto proprio qui, con le prime protesi alle gambe dopo mesi a letto. Non scorderò mai nemmeno uno di quei passi, sono stati quelli che mi hanno riportato alla vita».

Ogni giorno Graziella non dimentica neppure la grande onda di solidarietà che l’ha investita, dieci anni fa, quando le è stata prospettata la soluzione della mano bionica ma con sostegno economico molto parziale del sistema sanitario nazionale.

La Fondazione Adriano Laiolo aveva sposato la sua causa e aveva dato vita ad una tenace raccolta fondi che, grazie anche ad un contributo molto generoso delle due aziende per le quali la donna aveva lavorato (la Tosti e la Nuova Aptaca di Canelli), furono raggiunti i 50 mila euro necessari per acquistare la mano che oggi è diventata parte di Graziella.

(Ago foto)