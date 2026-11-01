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Anniversario

Vent'anni di LOA, ortopedia che sposa meccatronica con artigianalità per rimettere in piedi le persone

L'ascesa del laboratorio fondato da Diego Benotto e Camillo Cascino oggi presente con sedi in Piemonte e Sicilia

Daniela Peira

Daniela Peira

01 Novembre 2026 12:54:27

Vent'anni di LOA, ortopedia che mette insieme meccatronica e artigianalità per rimettere in piedi le persone

Lo staff della LOA con i soci Diego Benotto e Camillo Cascino al centro della foto

Venti anni fa una piccola sede in corso Alessandria con Diego Benotto, Camillo Cascino e tre collaboratori in officina; oggi i collaboratori sono diventati 26, la sede è quella grande di corso Venezia e ad essa se ne sono aggiunte altre quattro: Alba, Canelli, Niscemi e Licata. Sono i numeri del LOA (Laboratorio Ortopedico Astigiano) nato da un’idea di Diego e Camillo che, prima di essere tecnici ortopedici, sono stati amici e compagni di università a Torino. Poi quel caffè al bar, dove è scoccata la scintilla di mettere su un laboratorio tutto loro e l’inizio dell’avventura. Di quel momento, in ufficio, c’è un tovagliolo di carta inquadrato sul quale vennero buttati giù i fondamentali e il nome di quello che sarebbe diventato un punto di riferimento per ogni esigenza ortopedica, protesica, funzionale con una già feconda frequentazione della meccatronica applicata al recupero delle funzioni delle persone che, per vari motivi, hanno perso l’uso di parti del corpo. Meccatronica che si associa all'artigianalità della tecnica ortopedica imprescindibile per creare protesi, ausili, tutori, scarpe, busti con taglio "sartoriale" per ogni destinatario.

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«Per fare questo mestiere – ha detto il dottor Cascino – non basta la competenza tecnica ortopedica ma ci vuole passione e ascolto profondo dei pazienti. Ognuno con esigenze funzionali specifiche e diverse da tutti gli altri».

Un lavoro, ha ribadito il dottor Benotto, figlio d’arte, fatto di confronto continuo e di collaborazione con i pazienti; un modo di lavorare condiviso da ogni componente del nostro staff. 

Alla festa dei 20 anni erano presenti autorità cittadine e particolarmente gradita è stata anche la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi che ha toccato con mano i risultati del lavoro di chi ogni giorno mette la sua professionalità al servizio di chi ha alte aspettative di raggiungere nuove normalità di vita e movimento dopo malattie o incidenti.

(Fotoservizio Ago)

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