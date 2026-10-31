Lezioni nel laboratorio di cucina, visite nelle cantine e incontri: professori svedesi in visita ad Asti

Si sta svolgendo in questi giorni la visita di una delegazione di docenti svedesi nelle varie sedi dell'istituto Vercelli - Penna (che comprende liceo scientifico Vercelli e istituto agrario Penna), nell'ambito del piano di mobilità europea dei docenti Erasmus+.

Dallo Sturegymnasiet, della municipalità di Halmstad, il responsabile didattico dell’Istituto, Tatjana Miletic, la preside Ola Bondesson e i due professori Björn Karlsson e Björn Böna Berling hanno conosciuto la composita offerta didattica dell'istituto mirata ad una collaborazione bilaterale. L’istituto svedese è infatti una professionale tecnico specializzato in enogastronomia.

Martedì, ad esempio, la delegazione ha visitato la sede di San Damiano del "Penna" ed ha assistito ad una lezione nel laboratorio di cucina. A seguire l'incontro con il sindaco di San Damiano Davide Migliasso. "E' stata l’occasione - spiegano dalla scuola - per ricordare la storia dell’istituto, approfondendone i risvolti virtuosi della sinergia tra scuola e territorio".

Prima di pranzo, i docenti svedesi hanno seguito un itinerario guidato all’azienda vinicola Terre dei Santi di Castelnuovo Don Bosco. La prima parte della giornata si è conclusa con un pranzo presso i locali della scuola, preparato dagli studenti. Nel pomeriggio la comitiva si è spostata ad Asti per incontrare il dirigente scolastico Giorgio Marino e la sua collaboratrice, Gianna Reggio, oltre che per visitare i laboratori, la cantina e la vigna dell’istituto con sede in Località Viatosto.



