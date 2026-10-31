Attenzione ai falsi siti ACI: la truffa delle presunte sanzioni da pagare

Attenzione ai falsi siti web che utilizzano il nome e l’immagine dell’ACI (Automobile Club d'Italia) per chiedere agli utenti di verificare e pagare presunte sanzioni. L’Automobile Club d’Italia ha segnalato una campagna di phishing che punta a sottrarre dati personali e informazioni relative ai veicoli attraverso portali fraudolenti.

La campagna, segnalata lo scorso 27 ottobre dal CERT-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, utilizza siti contraffatti che riproducono graficamente un presunto “Sportello Digitale ACI”. Agli utenti viene chiesto di verificare e saldare alcune presunte “Sanzioni da regolarizzare”.

L’obiettivo dei truffatori è ottenere informazioni personali, come nome, cognome e numero di targa del veicolo, sfruttando l’apparente autorevolezza dell’Automobile Club d’Italia.

ACI invita quindi i cittadini a prestare la massima attenzione, diffidando dei siti web che richiedono dati personali o pagamenti per presunte sanzioni. La raccomandazione è quella di non inserire informazioni personali o relative ai propri veicoli su portali di dubbia provenienza e di non effettuare alcun pagamento senza aver prima verificato la legittimità della richiesta.

Il CERT-AgID ha già avviato le procedure per la dismissione dei domini fraudolenti, chiedendone la disattivazione al Registrar competente, e ha diffuso gli indicatori tecnici della minaccia agli enti accreditati per favorirne l’individuazione e il contrasto.

L’Automobile Club d’Italia riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza digitale e della tutela dei dati personali, invitando gli utenti a segnalare eventuali comunicazioni o siti sospetti e a effettuare ogni verifica attraverso il sito istituzionale: ACI – Automobile Club d’Italia.