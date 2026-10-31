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Scuola

Studenti dell’istituto Alfieri a lezione di primo soccorso

Tre classi di liceo classico, liceo artistico e istituto Sella hanno seguito l'attività di formazione proposta dal Comitato Croce Verde di Asti

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

31 Ottobre 2026 11:25:07

Studenti dell’istituto Alfieri a lezione di primo soccorso

Gli studenti con i rappresentanti della croce Verde, gli insegnanti e la dirigente scolastica

È stata dedicata al primo soccorso e alla gestione delle situazioni di emergenza l’attività organizzata nei giorni scorsi dal Comitato Croce Verde di Asti all’istituto Alfieri.
Ad essere coinvolti gli studenti delle classi V B, V M e V C in rappresentanza delle tre scuole che fanno parte dell’istituto: il liceo classico Vittorio Alfieri, il liceo artistico Benedetto Alfieri e l’istituto Sella.

L'attività

L’incontro - tenuto da Ilaria Cotto (vicedirettore sanitario), Giacomo Sorba (direttore dei servizi) e Sara Marletto, collaboratore del comitato promozionale - si è articolato in due momenti. Una prima parte è stata dedicata alle nozioni teoriche, una seconda si è focalizzata sulla dimostrazione pratica delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, con particolare riferimento al massaggio cardiaco e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).
A rendere ancora più partecipato l’incontro è stata la sfida tra le classi, basata su domande relative all’anatomia e alla fisiopatologia, oltre che ai temi affrontati durante l’attività. In palio per la classe vincitrice c'era la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso di formazione per l’utilizzo del Dae nella sede della Croce Verde. Anche se, considerato il significativo interesse dimostrato da tutti gli studenti, i rappresentanti del Comitato hanno poi deciso, al termine dell'incontro, di offrire a tutti gli studenti presenti la possibilità di seguire il corso.

Il commento della dirigente scolastica

Molto soddisfatta la dirigente scolastica Stella Perrone, che in occasione dell'incontro ha sottolineato il grande valore aggiunto rappresentato dalla collaborazione tra scuola e volontariato, grazie a cui vengono proposte gli studenti occasioni di formazione importanti anche al di fuori dell’ambiente scolastico. "Sapere come comportarsi in un’emergenza, riconoscere i segnali di pericolo e conoscere le manovre salvavita - ha affermato - sono competenze che riguardano l’intera comunità".

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