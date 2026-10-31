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Progetto

Eventi e servizi per bambini da zero a sei anni: ecco il sito “Cultura per crescere”

Uno spazio digitale per affiancare le famiglie offrendo una panoramica su servizi educativi, culturali, sociali e sanitari

Monica Jarre

31 Ottobre 2026 11:14:52

Eventi e servizi per bambini da zero a sei anni: ecco il sito “Cultura per crescere”

i promotori del progetto e i rappresentanti delle realtà partecipanti

“Cultura per crescere” è uno spazio digitale condiviso per affiancare le famiglie nei primi sei anni di vita dei bambini. Un sito che raccoglie servizi educativi, culturali, sociali e sanitari.

«Questo momento – ha sottolineato Alessia Conti, direttrice della Biblioteca Astense, in occasione della presentazione del portale – non è l’inaugurazione di un sito a sé stante, ma il percorso fatto da una rete e durato due anni».
Un progetto che ha visto la luce con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, quello formativo di CCW di Torino, dell’associazione “Know-how” di Cuneo e con la collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni.
«Dopo aver attivato il “Passaporto culturale” grazie al lavoro silenzioso di tante persone – ha continuato Alessia Conti – è il secondo grande obiettivo che la rete raggiunge».
“Cultura per crescere” mette dunque al centro i bambini ed è una rete aperta, in continua evoluzione, «pronta ad accogliere chiunque condivida le finalità di questo progetto».
Un sito internet che è un ulteriore punto di aggregazione utile alle famiglie e a chiunque voglia essere informato sui servizi offerti dal territorio. «Non solo un semplice sito – ha concluso la direttrice - dove trovare notizie, ma molto di più, con tante altre attività».

I servizi offerti

Daniela Bucci del coordinamento operativo di “Cultura per crescere” ha quindi illustrato nel dettaglio il sito. «Prima di tutto offriamo un’accoglienza generale pensata per tutta la fascia 0-6 anni con una sezione dedicata ai nostri eventi che nascono dall’unione tra più realtà – ha spiegato – incontri che coinvolgono la parte sanitaria, quella culturale e sociale».
La quasi totalità degli eventi è a cadenza mensile o settimanale, ad ingresso gratuito, mentre quattro sono le sezioni in cui il sito è suddiviso: famiglia e comunità, scuola e apprendimento, cultura e tempo libero, salute e benessere.
«Le persone interessate – ha sottolineato Daniela Bucci – potranno così trovare in un unico punto i servizi del territorio soddisfacendo lo scopo che è quello di arrivare a tutti mettendo a sistema le nostre competenze».
Ogni singolo ente presente su www.culturapercrescereasti.it, mostra una scheda con i propri servizi. «Una rete molto ricca costituita da realtà solide che progettano insieme. Un sito - ha terminato Daniela Bucci – indispensabile per far conoscere anche alle famiglie più fragili tutte le opportunità che vengono offerte».
Un “luogo”, dunque, che raccoglie offerte per famiglie 0-6 e dedicato soprattutto a chi non conosce tante attività. «C’è chi di noi non sa nulla – ha infine detto Alessia Conti – e se vogliamo fare la differenza dobbiamo arrivare proprio là, coinvolgere, portare dentro».

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