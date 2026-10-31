Eventi e servizi per bambini da zero a sei anni: ecco il sito “Cultura per crescere”

Progetto
31 Ottobre 2026 11:14:52
i promotori del progetto e i rappresentanti delle realtà partecipanti
“Cultura per crescere” è uno spazio digitale condiviso per affiancare le famiglie nei primi sei anni di vita dei bambini. Un sito che raccoglie servizi educativi, culturali, sociali e sanitari.
«Questo momento – ha sottolineato Alessia Conti, direttrice della Biblioteca Astense, in occasione della presentazione del portale – non è l’inaugurazione di un sito a sé stante, ma il percorso fatto da una rete e durato due anni».
Un progetto che ha visto la luce con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, quello formativo di CCW di Torino, dell’associazione “Know-how” di Cuneo e con la collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni.
«Dopo aver attivato il “Passaporto culturale” grazie al lavoro silenzioso di tante persone – ha continuato Alessia Conti – è il secondo grande obiettivo che la rete raggiunge».
“Cultura per crescere” mette dunque al centro i bambini ed è una rete aperta, in continua evoluzione, «pronta ad accogliere chiunque condivida le finalità di questo progetto».
Un sito internet che è un ulteriore punto di aggregazione utile alle famiglie e a chiunque voglia essere informato sui servizi offerti dal territorio. «Non solo un semplice sito – ha concluso la direttrice - dove trovare notizie, ma molto di più, con tante altre attività».
Daniela Bucci del coordinamento operativo di “Cultura per crescere” ha quindi illustrato nel dettaglio il sito. «Prima di tutto offriamo un’accoglienza generale pensata per tutta la fascia 0-6 anni con una sezione dedicata ai nostri eventi che nascono dall’unione tra più realtà – ha spiegato – incontri che coinvolgono la parte sanitaria, quella culturale e sociale».
La quasi totalità degli eventi è a cadenza mensile o settimanale, ad ingresso gratuito, mentre quattro sono le sezioni in cui il sito è suddiviso: famiglia e comunità, scuola e apprendimento, cultura e tempo libero, salute e benessere.
«Le persone interessate – ha sottolineato Daniela Bucci – potranno così trovare in un unico punto i servizi del territorio soddisfacendo lo scopo che è quello di arrivare a tutti mettendo a sistema le nostre competenze».
Ogni singolo ente presente su www.culturapercrescereasti.it, mostra una scheda con i propri servizi. «Una rete molto ricca costituita da realtà solide che progettano insieme. Un sito - ha terminato Daniela Bucci – indispensabile per far conoscere anche alle famiglie più fragili tutte le opportunità che vengono offerte».
Un “luogo”, dunque, che raccoglie offerte per famiglie 0-6 e dedicato soprattutto a chi non conosce tante attività. «C’è chi di noi non sa nulla – ha infine detto Alessia Conti – e se vogliamo fare la differenza dobbiamo arrivare proprio là, coinvolgere, portare dentro».
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