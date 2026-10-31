Consiglio comunale, da martedì sera la maratona del bilancio con tariffe dei servizi invariate

A partire da martedì, il Consiglio comunale affronterà l'esame e l'approvazione del Bilancio preventivo 2027. Nel corso dei lavori, il sindaco Maurizio Rasero e l'assessora al Bilancio Stefania Morra illustreranno nel dettaglio le singole pratiche che compongono il documento contabile, analizzando la copertura finanziaria e la sostenibilità dei costi dei servizi erogati dal Comune.

Sul piano delle scelte strategiche, l'esecutivo ha confermato la decisione di congelare la pressione fiscale locale per evitare ulteriori ripercussioni economiche sulle famiglie e sulla cittadinanza. Come spiegato dall'assessora Morra, l'impianto della manovra si sviluppa lungo tre direttrici: «l'assenza di aumenti delle tariffe locali, il sostegno a interventi per l'ambiente e la sostenibilità volti a migliorare la qualità della vita e la promozione della rigenerazione urbana assieme al decongestionamento del traffico per la vivibilità dei quartieri». L'impostazione intende coniugare la salvaguardia delle risorse dei residenti con investimenti orientati allo sviluppo futuro della città.

Nel dettaglio, il bilancio preventivo muove complessivamente circa 126 milioni di euro. Le entrate dell'Ente si strutturano principalmente su circa 53 milioni di euro di natura tributaria, 12 milioni derivanti da trasferimenti correnti, 10 milioni di entrate extratributarie e 13 milioni in conto capitale. Parallelamente, la programmazione triennale del Piano delle opere pubbliche fissa per il 2027 interventi per circa 9,8 milioni di euro, a cui si aggiungeranno circa 7 milioni di euro previsti per il 2028 e quasi 3 milioni di euro stanziati per la successiva annualità 2029.

Sul fronte delle uscite di gestione, il bilancio garantisce le coperture destinate alla spesa, aumentata, per il personale dipendente a seguito dei rinnovi contrattuali, con uno stanziamento di 844.877 euro per gli arretrati del 2025 e l'adeguamento relativo al 2026. Rimarcando l'impegno profuso dall'amministrazione per preservare inalterata l'offerta dei servizi senza imporre costi aggiuntivi ai cittadini, il sindaco Maurizio Rasero ha definito il documento contabile «un vero e proprio miracolo».