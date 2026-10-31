Montechiaro, il tartufo si assaggia anche sotto i Voltoni storici

Il Tartufo Bianco del Monferrato torna protagonista a Montechiaro con la 38ª edizione della Fiera Nazionale, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre. Accanto alla tradizionale giornata domenicale, il programma propone anche quest'anno un appuntamento serale il sabato, che si arricchisce di una nuova ambientazione: i Voltoni storici di via Vittorio Emanuele, dove prenderanno vita “I Voltoni del Gusto”, tra degustazioni, vini del territorio e musica.

La serata del 7 novembre sarà dedicata alla scoperta dei sapori locali. In diverse postazioni dell'area espositiva si potranno assaggiare piatti a base di tartufo, accompagnati dai vini delle cantine del territorio. Spettacoli di intrattenimento e musica dal vivo completeranno la proposta, in un percorso gastronomico pensato per vivere il paese anche nelle ore serali.

Domenica 8 novembre sarà invece il momento della Fiera vera e propria, con le vie e le piazze del centro storico animate dall'esposizione dei tartufi, dalle bancarelle di prodotti tipici e artigianato, dalle mostre d'arte, dagli spettacoli di strada e dai gruppi musicali dislocati in diversi punti del paese. In programma anche un raduno di auto sportive.

Non mancheranno le iniziative per i più piccoli, che potranno provare le moto elettriche, mentre alla Tartufaia Didattica sarà proposta una simulazione della cerca del tartufo, per avvicinare grandi e bambini a una delle tradizioni più caratteristiche del Monferrato.

Tra le attrazioni di questa edizione spicca l'arrivo del treno storico Centoporte, in partenza da Torino Porta Susa e diretto alla stazione ferroviaria di Montechiaro. I passeggeri saranno accolti dai musici e dagli sbandieratori del Comitato Palio, che si esibiranno per dare loro il benvenuto. Per agevolare gli spostamenti tra le diverse aree della manifestazione sarà inoltre disponibile un trenino navetta, che consentirà di raggiungere più comodamente i luoghi della Fiera e di scoprire gli angoli più caratteristici del centro storico.

Nel pomeriggio è atteso anche lo spettacolo comico di Marco Berry, volto conosciuto dal pubblico televisivo. La gastronomia resterà naturalmente uno dei fili conduttori della giornata: la Pro Loco preparerà piatti a base di tartufo, disponibili sia da asporto sia con la formula del menù completo servito nella tensostruttura allestita in piazza del Mercato. Anche i ristoranti locali proporranno specialità legate al prezioso prodotto e alla cucina del territorio.

L'Amministrazione comunale punta così a valorizzare non soltanto il Tartufo Bianco del Monferrato, ma anche il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico di Montechiaro. «La Fiera del Tartufo rappresenta per Montechiaro un appuntamento importante, non soltanto per la promozione di uno dei prodotti più prestigiosi del nostro territorio, ma anche perché ci permette di far conoscere il paese, il suo centro storico, le sue tradizioni e le sue eccellenze», sottolinea il sindaco Maurizio Marcanzin.

«Abbiamo cercato di costruire un programma capace di coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie ai bambini, dagli appassionati di enogastronomia a chi desidera semplicemente trascorrere una giornata di festa nel Monferrato». La nuova proposta dei Voltoni del Gusto si inserisce proprio in questa volontà di arricchire la manifestazione e offrire un'occasione in più per scoprire Montechiaro, con un fine settimana all'insegna di gastronomia, cultura, musica e convivialità.

Il programma nel dettaglio

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 7 novembre con “La Notte del Tartufo – I Voltoni del Gusto”. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa dei Trifulau, seguita alle 19 dalla musica degli Acustic Mud. Dalle 19.30, in via Vittorio Emanuele III, apriranno i punti di ristoro dei “Voltoni del Gusto”, con piatti al tartufo preparati dalle Pro Loco del territorio, proposte di street food, birrifici e cantine locali. Sarà inoltre possibile partecipare a degustazioni di vini e gin artigianali. La serata proseguirà alle 21.30 con la musica della Eudaimonia Band.

Domenica 8 novembre gli appuntamenti cominceranno alle 9.30 in piazza Umberto I, con le iscrizioni alla Fiera Nazionale e l'apertura del mercato degli espositori di eccellenze enogastronomiche e artigianato tipico. Alle 11 è previsto l'arrivo alla stazione di Montechiaro del treno storico Centoporte, proveniente da Torino. Sul piazzale si terranno esibizioni e momenti di intrattenimento, mentre una navetta accompagnerà i passeggeri in paese.

Dalle 10 alle 16 il centro storico ospiterà numerose iniziative: la mostra di martelli d'epoca curata da Antonio Casarin, “Tartufarte – L'arte del gusto, il gusto dell'arte” a cura di Ernestino Rebaudengo e il banco di beneficenza organizzato dalla parrocchia di Santa Caterina. Non mancheranno musica, intrattenimento e artisti di strada, con le esibizioni curate da Artemakia. Per i bambini sarà allestito un circuito di moto elettriche a cura del Moto Club Real Trial. Alla tartufaia didattica, l'A.T.A.M. (Associazione Trifulau Astigiani e Monferrini) proporrà una dimostrazione di cerca del tartufo, dedicata a una pratica riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. In programma anche il raduno Super Cars.

Alle 12, in piazza Umberto I, si svolgerà la premiazione dei migliori esemplari di Tartufo Bianco del Monferrato. Alle 13 spazio alla gastronomia con il pranzo al tartufo proposto dalla Pro Loco e dai ristoranti locali. A chiudere il pomeriggio, alle 16, sarà il Live Show di Marco Berry, presentato da Fabrizio Brignolo. L'ingresso allo spettacolo sarà gratuito.

Per entrambe le giornate sarà disponibile un servizio navetta gratuito.