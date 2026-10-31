Ecosistema Urbano 2026: Asti crolla di 21 posizioni e finisce al 63° posto nella classifica ambientale

Nel nuovo dossier Ecosistema Urbano 2026 (redatto da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore), c'è un'amara sorpresa per Asti. Il capoluogo registra, infatti, una brusca battuta d’arresto, precipitando di ben 21 posizioni e scivolando dalla 42ª alla 63ª posizione tra i capoluoghi italiani (si ferma a 52,32 punti).

Dal 1994 il rapporto Ecositema Urbano misura le performance ambientali dei capoluoghi di provincia italiani. «Nella Penisola dove si investe su sostenibilità e politiche urbane lungimiranti i risultati si toccano con mano - si legge sul sito di Legambiente - A dimostralo Mantova, Trento e Bolzano che guidano quest’anno, rispettivamente in prima, seconda e terza posizione, la classifica generale di Ecosistema Urbano. In particolare, Mantova si afferma leader green indiscussa di questa edizione 2026 con un indice di “performance sostenibile” che raggiunge il punteggio dell’81,29%, mentre Trento con il 76,53% e Bolzano con 75,47% sono le uniche due città in classifica sopra il 75%».

In classifica Asti si colloca appena sopra Torino, ma sotto Pescara, e ancora una volta mostra evidenti criticità strutturali per quanto riguarda diverse voci che decretano il giudizio finale del rapporto: è all'88ª posizione per trasporto pubblico, non è giudicabile per quanto riguarda la Ztl, è alla 49ª posizione per piste ciclabili, in 78ª posizione per le isole pedonali, in 45ª per il verde totale e in 73ª posizione per le Pm10.

«La situazione ad Asti è sempre peggiorata dal 2016 al 2026, dal 40° posto al 63° odierno - commenta Giancarlo Dapavo, presidente di Legambiente Asti - Sono stati abbattuti 2.000 alberi, sostituiti con pochi che senza manutenzione sono seccati. In gran parte le temperature hanno avuto un incremento nelle zone poco o per nulla alberate. Le poche piste ciclabili non sono collegate tra loro, le Ztl sono piccole e separate, non esiste una zona pedonale autentica dove i cittadini possono camminare senza essere disturbati dal rumore del traffico e con una riduzione degli inquinanti. La raccolta differenziata è peggiorata nella qualità, il trasporto pubblico inefficace perché serve un passaggio ogni 15 minuti alle fermate. Bisognerebbe, inoltre, ripristinare le ferrovie sospese per ridurre il traffico per le città vicine come Casale, Chivasso e per i comuni sul percorso. Asti, città piccola, ha un inquinamento che è tra i più alti d'Italia causato prevalentemente del traffico. La mancanza del verde - conclude Dapavo - ha incrementato le alte temperature con gravi danni alle persone anziane e bambini. Purtroppo non si è voluto fare progetti pur avendo avuto indicazioni da Legambiente e da vari esperti a livello europeo».

Anche il consigliere comunale di Ambiente Asti, Mario Malandrone, interviene sui risultati del rapporto Ecositema Urbano depositando una corposa interrogazione al sindaco Maurizio Rasero. «Alcuni problemi, come l'inquinamento atmosferico, richiedono politiche regionali e nazionali - osserva Malandrone - Ma molte delle scelte che incidono sulla sostenibilità urbana riguardano direttamente il Comune. Ed è proprio su queste scelte che riteniamo necessario aprire un confronto. Uno degli aspetti che merita maggiore attenzione è la gestione dei rifiuti. I dati ufficiali Ispra, riportati anche da Asp, mostrano che la raccolta differenziata ad Asti è passata dal 69,41% del 2019 al 66,59% del 2024. Nel 2023 era al 66,47%: nell'ultimo anno disponibile il miglioramento è stato dunque di appena 0,12 punti percentuali. Si tratta di un risultato che evidenzia una sostanziale stagnazione. La mobilità rappresenta una delle componenti più importanti dell'indice Ecosistema Urbano, con un peso del 21% sul risultato complessivo. Ad Asti il tema è particolarmente delicato. La dipendenza dall'automobile privata continua a condizionare l'organizzazione degli spazi pubblici, la qualità dell'aria, la sicurezza stradale e l'accessibilità dei servizi».

«Il trasporto pubblico deve diventare un'alternativa realmente praticabile per chi vive nei quartieri periferici e nelle frazioni, per gli studenti, per gli anziani e per chi non dispone di un'automobile - continua Malandrone - Occorre interrogarsi sull'efficacia delle linee, sulle frequenze, sugli orari, sui collegamenti con la stazione ferroviaria e sulla possibilità di integrare autobus, ferrovia e mobilità ciclabile. Anche la rete delle piste ciclabili presenta problemi di continuità, manutenzione e sicurezza. Non basta realizzare singoli tratti se questi non sono collegati tra loro e non consentono spostamenti quotidiani sicuri. Chiediamo all'amministrazione Rasero di presentare in Consiglio comunale un'analisi dettagliata dei risultati di Ecosistema Urbano, evidenziando gli indicatori che hanno determinato il peggioramento e le azioni previste per affrontare le criticità».



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