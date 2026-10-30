Adolescenti in crisi e il ruolo degli adulti, ad Asti il percorso di formazione promosso da Libera

Le sfide dell'adolescenza, tra solitudine, rabbia e il bisogno urgente di essere ascoltati, tornano al centro del dibattito sociale. A partire dall'11 novembre, l'Aula Magna del Polo Universitario Astiss ospiterà la nuova edizione del corso di formazione "Adolescenti in crisi e ruolo degli adulti", un percorso gratuito rivolto ai docenti di ogni ordine e grado del territorio e all'intera cittadinanza. L'iniziativa è organizzata dal Presidio Docenti del Coordinamento Provinciale di Libera Asti "Don Peppe Diana" in collaborazione con Unipo Asti, Acli e Uniastiss, per offrire uno strumento concreto di fronte al diffuso senso di inadeguatezza avvertito da insegnanti, genitori e operatori sociali di fronte alle fragilità giovanili. Come richiamato dalle parole di Don Luigi Ciotti, l'obiettivo è invertire la rotta rispetto alla tendenza attuale a curare i giovani, per tornare prioritariamente a curarsi di loro.

Il progetto intende affrontare la crisi degli adolescenti adottando un'ottica costruttiva e distante da approcci di puro allarme sociale, valorizzando invece le potenzialità di interazione virtuosa tra la comunità degli adulti e le nuove generazioni. Attraverso il contributo di docenti universitari, ricercatori, professionisti della salute e operatori sociali, il ciclo di incontri punta a verificare se nella scuola e nella società contemporanea vi sia lo spazio per costruire una vera e propria nuova alleanza educativa, basata sulla conoscenza e sul riconoscimento reciproco.

Il percorso formativo si articolerà in tre appuntamenti pomeridiani dedicati ad altrettante dimensioni del malessere giovanile. Il primo incontro, in programma l'11 novembre dalle 16 alle 19, affronterà il tema della solitudine degli adolescenti, prendendo in esame manifestazioni di sofferenza quali ansie, disturbi alimentari, ritiro sociale e comportamenti a rischio. La discussione vedrà gli interventi della neuropsichiatra Chiara Davico, referente scientifica del progetto Spes, dello psicoterapeuta e psicologo Massimiliano Coluccino dell'Università della Strada Gruppo Abele e di Leopoldo Grosso, vicepresidente e responsabile formazione del Gruppo Abele.

Il secondo appuntamento, previsto per il 25 novembre dalle 14:30 alle 17:30 e valido anche come seminario per gli studenti del corso di laurea in Servizio Sociale di Unipo Asti, sarà focalizzato sui concetti di devianza, criminalizzazione e rabbia giovanile. La sessione indagherà le fragilità nascoste dietro i comportamenti violenti e l'analisi di fenomeni di stigmatizzazione sociale, come l'etichetta dei cosiddetti "maranza". Relatori dell'incontro saranno lo specialista in sociologia giuridica e della devianza Franco Prina, la ricercatrice in Filosofia e Sociologia del Diritto Perla Arianna Allegri e il ricercatore Federico Pilati, con la moderazione della docente e giornalista Elena Ciccarello.

L'ultimo appuntamento del ciclo si terrà il 2 dicembre dalle 16 alle 19 e sarà incentrato sulla gestione e prevenzione delle dipendenze. L'incontro metterà a confronto le analisi di Andrea Giambartolomei, redattore de Lavialibera, di Edoardo Polidori, direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì e Rimini, dell'operatore del SerD di Asti Simone Priamo e del volontario di Libera Alessio Calvarese, affrontando i nodi del consumo di sostanze, della ludopatia e delle infiltrazioni criminali legate al gioco d'azzardo.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e, per chi ne farà richiesta, al termine di ogni sessione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per iscrizioni è possibile compilare il form al link https://forms.gle/VRFbxgzCE8szMw5W9

Per info è possibile scrivere una mail a asti@territoriale.libera.it