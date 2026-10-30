Un'avventura immersiva a 360 gradi per festeggiare Halloween, il Cinema Sferico incanta i bimbi di Babylandia

In occasione della festa di Halloween, l'asilo nido e baby parking Babylandia di Asti ha proposto ai propri bambini un'esperienza didattica e sensoriale del tutto innovativa, tra le prime di questo genere in città. All'interno della struttura è stata allestita una grande cupola gonfiabile itinerante, il Cinema Sferico, capace di accogliere i piccoli in un ambiente oscurato e suggestivo. L'iniziativa è stata organizzata in coincidenza con Halloween per sfruttare la divertente suspense creata dall'oscurità interna del "pallone", sintonizzandosi perfettamente con i travestimenti da scheletri, streghette e mostri indossati dai piccoli partecipanti.

Il Cinema Sferico installato da Babylandia

All'esperienza immersiva hanno preso parte sia i bambini del baby parking, di età compresa tra i tre e i cinque anni, sia i piccoli dell'ultimo anno del nido, a partire dai due anni e mezzo. Prima della proiezione, un tecnico specializzato ha preparato i bambini spiegando loro il contenuto della visione, consentendo loro di affrontare l'attività con serenità. La transizione dalla luce abituale dell'asilo all'ambiente avvolgente a 360 gradi della cupola ha trasformato la mattinata in un momento magico e fortemente coinvolgente.

Il film proiettato è stato La barriera corallina incantata, un'opera di animazione a 360 gradi studiata per trasmettere un fondamentale messaggio ecologico sulla salvaguardia degli oceani e dell'ambiente marino. Seguendo le avventure dello squalo Jake e del pesciolino Minuto, partiti in missione per salvare la barriera corallina a seguito di un'eruzione vulcanica sottomarina, i bambini hanno esplorato sia le meraviglie sia le fragilità del mondo sommerso. Per la struttura di Babylandia, l'iniziativa ha rappresentato un'occasione speciale per arricchire l'offerta didattica, integrando il gioco con l'educazione ambientale attraverso un formato cinematografico d'avanguardia.