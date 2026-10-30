Halloween, dalle visite “stregate” al Museo dei fossili al gioco investigativo in biblioteca

Saranno numerose anche quest’anno, ad Asti, le iniziative rivolte ai più piccoli in occasione della festa di Halloween che cade domani, sabato 31 ottobre.

Il Museo dei fossili, che si trova nel complesso del Michelerio, proporrà un ampio programma che, sabato 31 ottobre, comprenderà dalle 16.30 visite stregate, scavi da paura, poesie da brividi (selezionate dall'Ecomuseo Basso Monferrato), letture in inglese tratte da “Little Monsters" (proposte dalla scuola di inglese “Kids & Us”). Turni orari dalle 16.30 alle 19.30; costo per tutti i laboratori; 15 euro.

Dalle 17.30, a cadenza oraria, si terrà poi lo spettacolo di giocoleria con la scuola astigiana di circo Chapitombolo (ingresso gratuito).

Domenica 1° novembre turni di un'ora, dalle 11 alle 15, con visita stregata e scavo da paura. Costo: 10 euro per bambini dai 6 ai 14 anni; 7 euro per gli adulti.

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività: asti@astipaleontologico.it, 0141/592091.

Le iniziative dell'Unicef

Grazie al Comitato Unicef di Asti, sabato 31 ottobre, dalle 15 sotto i portici dei Drappieri in piazza San Secondo, saranno a disposizione diverse iniziative. Con un’offerta libera a partire da 5 euro ci si poitrà affidare ai volontari del Truccabimbi; ci sarà un punto in cui farsi leggere i tarocchi con offerta libera a partire da 8 euro, sarà poi ancora possibile acquistare, con offerta libera da 15 euro, le piantine di ulivo con la loro borsa di tela riutilizzabile e, infine, ci saranno le famose bambole Pigotte accanto ad oggettistica varia. Piccoli gesti il cui ricavato sarà destinato ad aiutare i bambini che soffrono di malnutrizione.

Per informazioni: 349 1815535.

La proposta della Biblioteca Astense

Torna anche l’attesa festa di Halloween alla Biblioteca Astense. In collaborazione con la Scuola estiva di magia e stregoneria, sarà proposto, sabato 31 ottobre dalle 17 alle 19, un gioco investigativo tra indizi, incantesimi e messaggi segreti.

L’iniziativa è consigliata per bambini dai 7 ai 12 anni. Ingresso: 10 euro. I posti sono limitati; prenotazione obbligatoria al 333 6927336.