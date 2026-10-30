L’Armistizio del ’43 e i suoi segreti: a Grazzano una giornata tra storia e documenti inediti

Grazzano Badoglio ospiterà sabato 7 novembre un appuntamento dedicato a uno dei passaggi più complessi e discussi della storia italiana contemporanea: l’armistizio del settembre 1943. L’iniziativa, promossa dal Comune, si svolgerà nella Casa-Museo di via Badoglio 20, dimora natale del maresciallo Pietro Badoglio, protagonista di quella stagione e figura centrale nelle vicende che portarono alla firma degli accordi con gli Alleati.

Il programma unirà arte e approfondimento storico, con due momenti aperti al pubblico.

Un ritratto inedito e la presentazione del libro

Alle 16 sarà svelato un ritratto del maresciallo Pietro Badoglio, realizzato dal pittore piemontese Nino Campese. A presentare l’opera saranno le nipoti dell’artista, Grazia e Cristina Campese.

Alle 17 seguirà la presentazione del volume “Il signor armistizio non lo conosciamo”, scritto dalla ricercatrice e autrice Rosanna Romanisio Amerio e pubblicato da Solfanelli. L’autrice dialogherà con Alessandro Allemano, direttore del Centro Culturale Badoglio, Gianluca Barneschi, avvocato e storico, e Aldo A. Mola, tra i più noti storici italiani. Sarà presente anche l’editore Marco Solfanelli.

Per tutta la durata della manifestazione la Casa-Museo resterà aperta, permettendo ai visitatori di conoscere gli ambienti della dimora storica. Per informazioni è possibile contattare il Comune al numero 0141-925455.

Da Grazzano alla Sicilia, sulle tracce dell’armistizio

Il libro di Romanisio Amerio ricostruisce le vicende che portarono alla firma dell’armistizio, partendo idealmente proprio da Grazzano Badoglio, paese natale del maresciallo, per arrivare in Sicilia, nella zona di Siracusa. Qui, negli spazi dell’antica Masseria di San Michele a Santa Teresa di Longarini, venne allestito il Fair Field Camp, il posto di comando alleato nel quale il 3 settembre 1943 fu firmato il cosiddetto Armistizio di Cassibile.

La ricerca si distingue per l'ampio lavoro documentario e per la riproduzione delle copie firmate inedite dei due armistizi sottoscritti con le forze angloamericane. Il primo, definito "armistizio corto", fu siglato il 3 settembre dal generale Giuseppe Castellano e dal generale Walter Bedell Smith. Il secondo, "l’armistizio lungo", venne sottoscritto il 29 settembre nelle acque di Malta da Pietro Badoglio e dal generale Dwight D. Eisenhower.

Il volume mette a confronto i due documenti e ricostruisce l’evoluzione delle trattative diplomatiche e militari che accompagnarono quelle settimane decisive per il destino dell’Italia.

I diari inediti, gli agenti segreti e il cippo scomparso

Tra le fonti utilizzate dall’autrice figurano documenti e testimonianze di particolare interesse. Ci sono i testi tratti dal diario del diplomatico Franco Montanari, che affiancò il generale Castellano come traduttore durante le trattative con gli Alleati, e i diari inediti di Luca Pietromarchi, inizialmente destinato a ricoprire proprio quel ruolo al fianco di Castellano.

La ricostruzione segue anche il contributo di figure determinanti per l’apertura dei canali negoziali, come Dick Mallaby, agente del S.O.E. (Special Operations Executive), il servizio segreto britannico. Un altro episodio riguarda la missione di Giacomo Zanussi, primo a entrare in possesso del testo dell’armistizio lungo, mentre Castellano rientrava a Roma da Lisbona portando con sé la copia dell’accordo corto.

Tra trattative riservate, attività di intelligence e passaggi diplomatici, il libro ricostruisce una vicenda ricca di retroscena, basandosi su documenti e testimonianze. Tra gli episodi raccontati c’è anche quello del Cippo Ricordo, eretto dagli Alleati nel luogo esatto della firma dell’armistizio a Cassibile e successivamente rimosso, nel 1955, dal giornalista di destra Enrico de Boccard. Un ulteriore tassello di una storia che, a distanza di oltre ottant'anni, conserva ancora aspetti poco conosciuti.