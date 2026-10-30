Via Roreto torna sotto i riflettori, un nostro lettore ci invia un video della situazione durante le uscite dall'Istituto

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore riguardo ad un problema che ormai da anni congestiona il traffico e la viabilità di Via Roreto, soprattutto nell'area limitrofa dell'Istituto Giobert di Asti.

"Buonasera, da decenni la via Roreto è considerata il refugium peccatorum cittadino dai sindaci di ogni colore politico. Avevo scritto anni or sono molte volte della insostenibilità del traffico legato all'Istituto Giobert, alla necessità di marciapiede lato scuola e della modifica alla viabilità con senso unico a salire "urgente da sempre" tra vicolo Contratti e via Baretti; le auto parcheggiano negli orari di attesa di uscita degli studenti ovunque, davanti alle strade laterali, cancelli, di traverso e dove capita con noncuranza per il blocco del transito; gli studenti escono a mandria in mezzo alle auto con pericolo per sé e per gli automobilisti; si creano ingorghi che durano mezz'ora e non esiste mai un vigile urbano in quelle fasce orarie che sia disponibile a regolare il traffico (da decenni, ripeto); questa sera 27/10/2026 ho telefonato ai vigili urbani, ma erano "impegnati coi servizi sociali"."

Paolo Ghelardi