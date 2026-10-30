Rigenerazione urbana e commercio di prossimità, Confcommercio Asti a Bari per il convegno nazionale "In Città"

Si è tenuto a Bari il convegno nazionale “In Città”, appuntamento promosso da Confcommercio nazionale e incentrato sulle strategie di rigenerazione e riqualificazione urbana per il rilancio dei territori. All'iniziativa ha preso parte una delegazione di Confcommercio Asti, guidata dal presidente Enrico Fenoglio e dal vicedirettore Corrado Attisani, per confrontarsi con le buone pratiche emerse a livello nazionale e individuare nuovi modelli da sviluppare nel territorio astigiano. L'incontro ha rappresentato un importante momento di dibattito sul futuro dei centri urbani, ponendo al centro la necessità di rendere le città più vive, sostenibili e competitive attraverso il rafforzamento del tessuto economico e sociale.

Nel corso dei lavori è emerso chiaramente come la rigenerazione urbana costituisca una leva strategica fondamentale per le comunità locali. Tale processo non si esaurisce nel recupero strutturale di edifici o spazi pubblici, ma mira a riattivare i centri storici, sostenere le attività economiche di vicinato e migliorare complessivamente la qualità della vita di residenti e visitatori. In questo contesto, il commercio di prossimità assume un ruolo determinante, fungendo da vero e proprio presidio economico e sociale sul territorio.

Il presidente Enrico Fenoglio ha evidenziato la centralità del settore commerciale e l'importanza della partecipazione a momenti di confronto nazionale: ««La rigenerazione urbana è una delle sfide più importanti per il futuro delle nostre città. I centri urbani devono essere luoghi vivi, attrattivi e capaci di offrire opportunità alle imprese e ai cittadini. Il commercio di prossimità rappresenta un elemento essenziale di questo processo: le attività commerciali non sono soltanto luoghi di vendita, ma presìdi economici e sociali che contribuiscono alla vivibilità e all’identità delle nostre comunità. Come Confcommercio Asti, riteniamo fondamentale partecipare a momenti di confronto come questo, per conoscere esperienze innovative e individuare nuove strategie da mettere a disposizione del nostro territorio. Investire nella qualità urbana significa investire nel futuro delle imprese, dei nostri centri storici e dell’intera comunità astigiana»

A rimarcare la necessità di una visione d'insieme e di una forte cooperazione tra gli attori locali è stato il vicedirettore Corrado Attisani. «Essere presenti al convegno “In Città” significa confrontarsi con progetti, strumenti ed esperienze che possono diventare un patrimonio importante anche per Asti e per i Comuni della nostra provincia - ha osservato - La rigenerazione urbana richiede una visione complessiva e la capacità di mettere in rete istituzioni, associazioni di categoria, imprese e realtà locali. È fondamentale andare oltre il semplice recupero degli spazi fisici e lavorare su progetti capaci di restituire funzioni, attrattività e nuove occasioni di sviluppo ai centri urbani. Le esperienze che stiamo approfondendo a Bari rappresentano uno stimolo per continuare a promuovere iniziative concrete sul territorio, valorizzando il commercio, il turismo, i servizi e le peculiarità delle nostre città. L’obiettivo è trasformare le buone pratiche in opportunità reali per le imprese e per i cittadini».

Le idee e le metodologie individuate a Bari serviranno da base per promuovere interventi mirati ad accrescere l'attrattività dei centri urbani della provincia di Asti, valorizzandone il patrimonio commerciale, turistico e culturale.