Medioevo a Tavola: torna la cena con la Società di Studi Astesi, quest'anno protagonista l'Imperatore Enrico VII

L'esperienza "Medioevo a Tavola", nata nell'ottobre del 2022, grazie alla Società di Studi Astesi, ritorna quest'anno con la tradizionale cena che ha riscontrato così tanto successo.

Per l'appuntamento di quest'anno viene proposta una serata culinaria, supportata dalla documentazione storica, nel salone della Scuola Alberghiera di Agliano e Asti in via Asinari 5 (la via all’angolo di corso Alfieri, di fronte a via Goltieri).

La cena si terrà venerdì 6 novembre alle ore 19.30 e protagonista del banchetto sarà l’Imperatore Enrico VII, venuto ad Asti nel 1310.

Il Menù

I veri protagonisti saranno proprio i piatti di quei tempi, fedelmente riproposti dalla Scuola Alberghiera.

Si inizia con il “Pan rustico con lardo, formaggio, fichi secchi e noci” e con “l'Herbolata di Corte: torta verde con bietole, maggiorana e crema di formaggio”.

Segue la “Zuppa dell’Imperatore con ceci, castagne e spezie fini” e, come secondo, "Faraona in salsa papale con vino bianco", uvetta, prugne secche e mandorle, accompagnata da cipolline e rape glassate al miele e purea di fave secche.

Il dolce sarà la “Delizia di Enrico VII: timballo di mele cotogne al profumo di cannella con purea di frutti rossi e croccantino alle noci” e chiude la cena l’Ippocrasso, un vino cotto aromatizzato con cannella, zenzero e chiodi di garofano e il caffè. Acqua e vino “bonum, purum et nitidum”.

Prima dell’inizio della serata, la professoressa Daniela Nebiolo,che ha effettuato un’attenta ricerca sull’argomento, fornirà brevi nozioni storiche.

A conclusione della serata a tutti i commensali verrà offerto il “menù d’autore” realizzato per l’occasione dall’artista Paolo Fresu.

Il costo di partecipazione è di 35 euro a persona.

Non solo i soci, tutti sono invitati. Prenotazioni entro domenica sera 1 novembre al n. 347 8901879, o al 338 2054575 o al 345 7841621, segnalando eventuali allergie o intolleranze alimentari.