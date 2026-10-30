Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Avviso

Domenica 1 novembre, passaggi più frequenti dei bus di ASP diretti al Cimitero

Per la festività di Ognissanti, per agevolare gli utenti, potenziamento delle linee festive A e B

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

30 Ottobre 2026 12:33:00

Domenica 1 novembre, passaggi più frequenti dei bus di ASP diretti al Cimitero

In occasione delle festività di Ognissanti, per agevolare coloro che sono diretti al Cimitero Urbano di viale Don Bianco, domenica 1° novembre verrà incrementata la frequenza di passaggio dei bus delle linee festive A e B.

Gli orari completi e aggiornati sono pubblicati sul sito internet di ASP. 

Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato: dalle 7.30 alle 19.30, oppure visitare il sito ASP e app AstiSmartBus.

 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133