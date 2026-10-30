Domenica 1 novembre, passaggi più frequenti dei bus di ASP diretti al Cimitero

Avviso
30 Ottobre 2026 12:33:00
In occasione delle festività di Ognissanti, per agevolare coloro che sono diretti al Cimitero Urbano di viale Don Bianco, domenica 1° novembre verrà incrementata la frequenza di passaggio dei bus delle linee festive A e B.
Gli orari completi e aggiornati sono pubblicati sul sito internet di ASP.
Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato: dalle 7.30 alle 19.30, oppure visitare il sito ASP e app AstiSmartBus.
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