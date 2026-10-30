Asti, cantieri aperti per le asfaltature straordinarie sulle strade delle frazioni

L'amministrazione comunale di Asti ha avviato una serie di lavori per l'asfaltatura di strade extraurbane, che interesseranno diverse zone periferiche, caratterizzate da condizioni del manto tali da rendere necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Il primo cantiere è stato aperto in strada Cravera, come fa sapere l'assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra, ma da lunedì 2 novembre gli addetti procederanno anche su alcuni tratti di strada Rioscone/Vallemanina, per poi proseguire progressivamente con gli altri interventi previsti dal progetto. Le strade interessate dai lavori di asfaltatura sono: strada Bricco Carlevaro, strada Valgera, strada Valmanera, strada Revignano, strada Rioscone/Vallemanina, strada Briccalone, nel concentrico di Serravalle, strada Cravera, strada Borgomale e strada Sottoripa.

Il consigliere comunale delegato alle frazioni Piero Ferrero

L’importo complessivo del progetto ammonta a circa 200.000 euro, più iva e l’obiettivo «è intervenire sulle situazioni maggiormente bisognose di manutenzione, migliorando le condizioni del manto stradale e la sicurezza della viabilità nelle frazioni e nelle aree extraurbane».

Oltre ai lavori di manutenzione straordinaria, proseguono gli altri interventi programmati per la manutenzione del territorio. A spiegare il cronoprogramma è il consigliere delegato alle frazioni Piero Ferrero. «A partire dal 3 novembre prenderanno il via i lavori di pulizia del rio Cipollino, in località Palucco, nella zona in cui era stato recentemente rifatto il ponticello. Inoltre, - continua Ferrero - a metà novembre sono previsti i lavori di ripristino parziale della banchina in strada Valle San Pietro, con l’obiettivo di migliorare le condizioni e la fruibilità della sede stradale».

«La manutenzione delle strade e la cura del territorio rappresentano un impegno importante per la nostra amministrazione - osserva il sindaco Maurizio Rasero esprimendo soddisfazione per l’avvio dei lavori - È fondamentale intervenire laddove le condizioni lo richiedono, dando risposte concrete alle esigenze dei residenti delle frazioni e migliorando progressivamente la sicurezza e la qualità della viabilità. L’attenzione al territorio deve essere costante e riguardare tutta la città, comprese le aree più periferiche».