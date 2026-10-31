Nizza e Canelli ospitano la mostra contro lo stupro "Com'eri vestita?"

Fa tappa in due diversi comuni dell'astigiano "Com'eri vestita?", la mostra contro la violenza sessuale e il pregiudizio sulle donne.

Un'insieme di abiti simili a quelli che le vittime indossavano, accompagnano testimonianze vere e toccanti per ribadire un principio fondamentale, non ancora introdotto nel codice penale: il sesso senza approvazione è stupro. Concetto sostenuto da Amnesty International attraverso la campagna "Io lo chiedo".

Dopo essere stata esposta in primavera ad Asti e Villafranca, "Com'eri vestita?" farà tappa dal 7 al 13 novembre al Foro Boario di Nizza Monferrato e dal 21 al 29 novembre nella Sala delle Stelle del Municipio di Canelli.

Due luoghi segnati dai femminicidi: a Canelli, nel 2015, la morte di Barbara Natale per mano dell'ex marito, a Nizza, quest'anno, la vita strappata a Zoe Trinchero, punita mortalmente a 17 anni per aver detto no a un giovane poco più grande di lei.

E poi, sempre a Nizza, un altro doloroso caso, quello di Makka Sulaev, assolta da pochi mesi, per legittima difesa, per aver ucciso il padre violento, senza dimenticare il femminicidio di Floriana Floris a Incisa Scapaccino.

La mostra

"Com'eri vestita?" è sostenuta e promossa dal Gruppo Amnesty International di Asti e da SOS donna in collaborazione con i due Comuni ospitanti, l'Associazione Futura, che a Nizza ha aperto uno sportello gratuito per le donne vittime di violenza, e la Biblioteca Civica Monticone di Canelli, che da anni promuove eventi sulla violenza di genere.

Un lavoro che porterà a proporre l'esposizione, ideata dall'associazione di promozione sociale Libere Sinergie e veicolata a livello nazionale da Amnesty, nelle scuole del territorio, anche in previsione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne del 25 novembre.

A Nizza Monferrato la mostra sarà inaugurata alle 18.30 di sabato 7 novembre al Foro Boario, con ingresso libero. Porterà il saluto istituzionale del Comune Ausilia Quaglia, vicesindaca e assessora alla Cultura. Seguiranno gli interventi di Simona Franzino, responsabile del Gruppo Amnesty di Asti, Laura Nosenzo, ideatrice del progetto SOS donna, e Viviana Garbagnoli, presidente dell'Associazione Futura. L'esposizione a ingresso libero, rimarrà aperta fino al 13 novembre dalle 15.30 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni per le scuole telefonare al 375 9748460.

Per sabato 21 novembre, alle 16.30, a Canelli l'inaugurazione aperta dal saluto istituzionale della sindaca Roberta Giovine. Interverranno Simona Franzino di Amnesty International, Laura Nosenzo di Sos donna e Elena Capra, presidente della Biblioteca Monticone, i cui volontari proporranno alcune letture. Ingresso libero. La mostra resterà visitabile fino al 29 novembre.

Domenica 22 alle 16.30, sempre nella Sala delle Stelle, in programma un reading collettivo a tema.