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Donne

Nizza e Canelli ospitano la mostra contro lo stupro "Com'eri vestita?"

L'esposizione farà tappa dal 7 al 13 novembre al Foro Boario di Nizza Monferrato e dal 21 al 29 novembre nella Sala delle Stelle del Municipio di Canelli

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

31 Ottobre 2026 13:24:00

Nizza e Canelli ospitano la mostra contro lo stupro "Com'eri vestita?"

Uno scorcio di "Com'eri vestita?" all'ospedale Cardinal Massaia di Asti

Fa tappa in due diversi comuni dell'astigiano "Com'eri vestita?", la mostra contro la violenza sessuale e il pregiudizio sulle donne.

Un'insieme di abiti simili a quelli che le vittime indossavano, accompagnano testimonianze vere e toccanti per ribadire un principio fondamentale, non ancora introdotto nel codice penale: il sesso senza approvazione è stupro. Concetto sostenuto da Amnesty International attraverso la campagna "Io lo chiedo".

Dopo essere stata esposta in primavera ad Asti e Villafranca, "Com'eri vestita?" farà tappa dal 7 al 13 novembre al Foro Boario di Nizza Monferrato e dal 21 al 29 novembre nella Sala delle Stelle del Municipio di Canelli. 

Due luoghi segnati dai femminicidi: a Canelli, nel 2015, la morte di Barbara Natale per mano dell'ex marito, a Nizza, quest'anno, la vita strappata a Zoe Trinchero, punita mortalmente a 17 anni per aver detto no a un giovane poco più grande di lei.

E poi, sempre a Nizza, un altro doloroso caso, quello di Makka Sulaev, assolta da pochi mesi, per legittima difesa, per aver ucciso il padre violento, senza dimenticare il femminicidio di Floriana Floris a Incisa Scapaccino.

La mostra

"Com'eri vestita?" è sostenuta e promossa dal Gruppo Amnesty International di Asti e da SOS donna in collaborazione con i due Comuni ospitanti, l'Associazione Futura, che a Nizza ha aperto uno sportello gratuito per le donne vittime di violenza, e la Biblioteca Civica Monticone di Canelli, che da anni promuove eventi sulla violenza di genere.

Un lavoro che porterà a proporre l'esposizione, ideata dall'associazione di promozione sociale Libere Sinergie e veicolata a livello nazionale da Amnesty, nelle scuole del territorio, anche in previsione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne del 25 novembre.   

A Nizza Monferrato la mostra sarà inaugurata alle 18.30 di sabato 7 novembre al Foro Boario, con ingresso libero. Porterà il saluto istituzionale del Comune Ausilia Quaglia, vicesindaca e assessora alla Cultura. Seguiranno gli interventi di Simona Franzino, responsabile del Gruppo Amnesty di Asti, Laura Nosenzo, ideatrice del progetto SOS donna, e Viviana Garbagnoli, presidente dell'Associazione Futura. L'esposizione a ingresso libero, rimarrà aperta fino al 13 novembre dalle 15.30 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni per le scuole telefonare al 375 9748460.

Per sabato 21 novembre, alle 16.30, a Canelli l'inaugurazione aperta dal saluto istituzionale della sindaca Roberta Giovine. Interverranno Simona Franzino di Amnesty International, Laura Nosenzo di Sos donna e Elena Capra, presidente della Biblioteca Monticone, i cui volontari proporranno alcune letture. Ingresso libero. La mostra resterà visitabile fino al 29 novembre.

Domenica 22 alle 16.30, sempre nella Sala delle Stelle, in programma un reading collettivo a tema.

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