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Formazione

I giovani astigiani di DesTEENazione protagonisti dell’incontro nazionale a Brindisi

Una delegazione di tre giovani dello spazio multifunzionale astigiano ha partecipato all’evento promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, portando anche un brano originale scritto e composto da loro

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

30 Ottobre 2026 09:09:41

I giovani astigiani di DesTEENazione protagonisti dell’incontro nazionale a Brindisi

Anche Asti ha portato la propria esperienza all’incontro nazionale di DesTEENazione, il progetto dedicato ai giovani che coinvolge diverse realtà italiane.

Giovedì 22 ottobre, una delegazione composta da tre ragazzi che frequentano lo spazio multifunzionale di esperienza DesTEENazione Asti Centro, accompagnati da un’educatrice professionale, ha partecipato all’evento annuale nazionale del PN Inclusione 21-27, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e ospitato nello spazio DesTEENazione di Brindisi.

Al momento di incontro erano presenti altre undici delegazioni provenienti da altrettanti spazi italiani, con un totale di 36 tra ragazze e ragazzi, che si sono confrontati sulle diverse esperienze vissute nei propri territori. 

Un’esperienza che, dai racconti dei partecipanti, sembra avere un elemento comune: la possibilità di sentirsi ascoltati, accolti e riconosciuti. Tutti i ragazzi hanno racontato la novità di sentirsi visti e di stare bene all’interno degli spazi.

Leonardo, 16 anni, ha descritto così l’impatto del progetto sulla città: «Ha riempito un vuoto che c’era in città, un buco che ora non c’è più».

La delegazione astigiana ha scelto di raccontare la propria esperienza attraverso la musica, presentando un brano originale scritto e composto dagli stessi ragazzi. Il pezzo è stato ascoltato e apprezzato dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Commissione Europea e dalle altre delegazioni presenti. La composizione sarà diffusa prossimamente anche attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

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