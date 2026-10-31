Prevenzione Serena: oltre 11 mila esami all’ASL AT nei primi nove mesi del 2026

Sono oltre 11 mila gli esami eseguiti nei primi nove mesi del 2026 dall’ASL AT per Prevenzione Serena, il programma regionale di screening oncologici. Da gennaio a settembre sono state effettuate 7.465 mammografie e 4.200 prestazioni per lo screening della cervice uterina, numeri che riportano l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce in occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

«Individuare precocemente le lesioni tumorali e pretumorali consente una tempestiva presa in carico e migliora le possibilità di cura», sottolinea il ginecologo Marco Canni, responsabile della Struttura semplice dipartimentale Chirurgia Mammo Pelvica.

Nel corso dell’anno scorso, sono state eseguite 9.842 mammografie, raggiungendo il 66,7% della popolazione obiettivo, composta dalle donne tra i 50 e i 69 anni. Un dato che supera il target ottimale del 65%. Ancora più alta la partecipazione allo screening della cervice uterina: con 5.193 esami, l’ASL AT ha raggiunto il 71,6% della popolazione di riferimento, costituita dalle donne tra i 25 e i 64 anni, superando ampiamente l’obiettivo del 55%.

L’attività di prevenzione si affianca a quella del Centro di Senologia dell’ASL AT, che segue le pazienti negli approfondimenti diagnostici e nella definizione del percorso di cura. Nel 2025 il Centro ha registrato 191 nuovi casi di carcinoma mammario e ha effettuato 185 primi interventi chirurgici della mammella. Il percorso assistenziale prevede il confronto tra specialisti all’interno del Gruppo interdisciplinare cure della mammella, per valutare ogni singolo caso e individuare il trattamento più appropriato.

Per il mese della prevenzione, Ottobre Rosa, sabato 24 ottobre si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori della mammella e della cervice uterina. Hanno partecipato gli operatori di Prevenzione Serena, del Centro Senologico, della Struttura complessa di Ginecologia e del Consultorio Familiare, insieme alle volontarie della Lilt. L’iniziativa ha previsto esami e colloqui di counselling rivolti a un campione di donne individuate in base alle specifiche fasce di età previste per gli screening.

L’ASL AT invita a partecipare a Prevenzione Serena e a rispondere alle comunicazioni ricevute, la prevenzione prosegue durante tutto l’anno.

Per informazioni è possibile contattare Prevenzione Serena ai numeri 0141.484062, 0141.484063 e 0141.484054, oppure scrivere all’indirizzo email prevenzioneserena@asl.at.it.