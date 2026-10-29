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Raccolta rifiuti

Domani 30 ottobre nei Comuni della provincia di Asti consorziati CBRA possibili variazioni della raccolta rifiuti

Asp avvisa in vista dello sciopero nazionale indetto da USB per motivazioni di carattere politico generale

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

29 Ottobre 2026 18:49:00

Domani 30 ottobre nei Comuni della provincia di Asti consorziati CBRA possibili variazioni della raccolta rifiuti

Venerdì 30 ottobre la raccolta dei rifiuti porta a porta nei Comuni della provincia di Asti consorziati CBRA potrebbe subire variazioni a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori indetto dall’organizzazione sindacale USB per motivazioni di carattere politico generale. Il servizio di raccolta è svolto da ASP insieme a San Germano.

Gli utenti potranno esporre i rifiuti secondo il normale calendario di raccolta. Nel caso però non venissero ritirati, dovranno riportarli all’interno delle proprie abitazioni ed esporli nuovamente al turno di raccolta successivo.

Saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla legge, come la raccolta dei rifiuti nelle aree mercatali, negli ospedali, nelle cliniche e nelle carceri.

Durante lo sciopero nazionale del 3 ottobre dello scorso anno, l’adesione dei dipendenti ASP aderenti a USB era stata dello 0%. Anche tra i dipendenti San Germano attivi nei Comuni della provincia di Asti consorziati CBRA l’adesione era stata dello 0%.

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