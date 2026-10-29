Domani 30 ottobre nei Comuni della provincia di Asti consorziati CBRA possibili variazioni della raccolta rifiuti

Raccolta rifiuti
29 Ottobre 2026 18:49:00
Venerdì 30 ottobre la raccolta dei rifiuti porta a porta nei Comuni della provincia di Asti consorziati CBRA potrebbe subire variazioni a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori indetto dall’organizzazione sindacale USB per motivazioni di carattere politico generale. Il servizio di raccolta è svolto da ASP insieme a San Germano.
Gli utenti potranno esporre i rifiuti secondo il normale calendario di raccolta. Nel caso però non venissero ritirati, dovranno riportarli all’interno delle proprie abitazioni ed esporli nuovamente al turno di raccolta successivo.
Saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla legge, come la raccolta dei rifiuti nelle aree mercatali, negli ospedali, nelle cliniche e nelle carceri.
Durante lo sciopero nazionale del 3 ottobre dello scorso anno, l’adesione dei dipendenti ASP aderenti a USB era stata dello 0%. Anche tra i dipendenti San Germano attivi nei Comuni della provincia di Asti consorziati CBRA l’adesione era stata dello 0%.
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