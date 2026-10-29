Ancora una grande perdita d'acqua lungo via Vittorio Veneto a Cocconato

Ancora una copiosa perdita d’acqua potabile lungo via Vittorio Veneto, in località Montecapra, a lato del campo sportivo. A due settimane dall’ennesima rottura, l’Acquedotto del Monferrato, dopo ripetute segnalazioni, è intervenuto a riparare il guasto.

Già alcuni mesi fa, a poche decine di metri, si era verificata una perdita d’acqua altrettanto abbondante che era durata diverse settimane prima della sistemazione. Altre rotture di condotte si sono verificate negli ultimi mesi in via Piave (dove il problema persiste da oltre trent’anni, con infiltrazioni d’acqua nelle cantine) e in strada Vastapaglia.

Quest’estate era stato rifatto un tratto di condotta lungo la centrale via Roma. Ormai la rete idrica, costruita quasi cent’anni fa, è diventata un colabrodo e occorrerebbe il rifacimento completo, che oltre ad evitare forti perdite lungo la rete, si rileverebbe economicamente più conveniente rispetto a continui interventi manutentivi.

Quest’estate è stato rifatto un tratto di condotta nella centrale via Roma.