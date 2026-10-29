Al tempio Zen di Costigliole un laboratorio per gli studenti sul valore del compost

Negli spazi del tempio Zen Gyogenji di Costigliole d’Asti, la società GAIA ha realizzato un laboratorio per spiegare ai 60 ragazzi delle classi terze della scuola media costigliolese, il valore del compost prodotto con il recupero dei rifiuti organici. All’interno del progetto denominato “PAI-Programma di Architettura Interiore” finanziato dall’Unione Buddhista Italiana, GAIA ha presentato il compost quale prodotto che «dà nutrimento alle piante, aumenta la fertilità e la struttura porosa del terreno combattendo la desertificazione del suolo, aiuta la ritenzione idrica permettendo alle colture una maggior resistenza nei periodi di siccità. Un ottimo ammendante sotto tutti i punti di vista».

Al termine della spiegazione dei tecnici di GAIA, gli studenti hanno utilizzato il compost per interrare le piante messe a disposizione dalla Regione Piemonte e che crescendo formeranno una siepe. La LIPU e Aspromiele hanno raccontato ai ragazzi il mondo degli uccelli e i delicati equilibri delle api sottolineando come tutto sia connesso. «Il recupero dei rifiuti è riportare al suolo i prodotti che hanno compiuto un lungo viaggio passando per le nostre tavole - ricorda il Presidente di GAIA Giancarlo Vanzino - fino a diventare scarto che all’impianto di GAIA a San Damiano d’Asti viene trasformato in biometano per il riscaldamento, l’autotrazione, i fornelli di cucina e compost per l’agricoltura».

Ai ragazzi è stato anche consegnato materiale informativo ricordando che «per ottenere un buon prodotto bisogna fare una buona raccolta differenziata dell’organico, non inserendo materiali non compostabili (come plastica, vetro, inerti) e fare attenzione alle etichette presenti sugli oggetti di uso comune (buste per alimenti, piatti e stoviglie monouso, contenitori per il cibo) che se hanno il marchio “Compostabile” devono essere inserite nella raccolta differenziata dell’umido». «Queste collaborazioni - sottolinea l’Amministratore Delegato di GAIA Flaviano Fracaro - hanno da sempre visto la disponibilità dell’azienda che con il trattamento dei rifiuti è uno degli attori fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio».

Il progetto PAI è gestito dall’Associazione Zen Bodai Dojo e vede come partner i Comuni di Costigliole d’Asti, Isola d’Asti, Regione Piemonte, Istituto Piera Cillario Ferrero, LIPU, Legambiente, Aspromiele, l’ICIF di Costigliole d’Asti ed Ecologia UBI.