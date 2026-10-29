In un incontro a Castagnole Lanze dalla Lega «il punto sul lavoro fatto a sostegno del mondo agricolo per il futuro dell'agricoltura»

«La Lega sta con gli agricoltori. In Europa e sul territorio». Lo hanno ribadito l'europarlamentare Isabella Tovaglieri e il capogruppo alla Camera e segretario regionale piemontese Riccardo Molinari nel convegno sul futuro dell’agricoltura che si è tenuto a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, in un salone parrocchiale di San Bartolomeo gremito. Il dibattito, introdotto dal segretario della sezione locale Andrea Fassino e con la presenza delle associazioni di categoria, ha visto la partecipazione anche dei consiglieri regionali Fabio Carosso e Marco Protopapa e del segretario provinciale Andrea Giaccone.

«A Bruxelles la Lega è e sarà sempre al fianco degli agricoltori - ha detto Isabella Tovaglieri - Abbiamo votato contro l’accordo UE-Mercosur perché sono state escluse dal trattato le clausole di salvaguardia necessarie a proteggere la nostra agricoltura dalla concorrenza sleale dei prodotti sudamericani. E ci battiamo per evitare che la revisione della PAC tagli i fondi destinati all’agricoltura e li disperda in un unico calderone, insieme alle risorse per altri capitoli di spesa, dall’immigrazione alla coesione. Ma per l’agricoltura dobbiamo fare tutti insieme anche una battaglia culturale, per contrastare la demonizzazione del cibo tradizionale in nome della sostenibilità. La carne di razza piemontese e i vini astigiani sono eccellenze da valorizzare, non da screditare per orientare i consumatori verso alternative che fanno comodo all’industria, come fa un certo ambientalismo ideologico a cui la Lega si oppone con tutte le sue forze».

«Un incontro importante per fare il punto sul grande lavoro che la Lega porta avanti a sostegno del comparto agricolo e per confrontarsi con le istanze delle associazioni - aggiunge il segretario provinciale della Lega di Asti, Andrea Giaccone - Tra i temi affrontati, la possibilità di reintrodurre forme di prestazione occasionale simili ai vecchi voucher, strettamente limitate al settore agricolo e con limiti di retribuzione e giornate lavorate. Affiancate agli attuali LOAgri, queste forme contrattuali possono aiutare a coprire i picchi di fabbisogno di manodopera, che si verificano, ad esempio, durante la vendemmia».

Il segretario della sezione della Lega di Castagnole delle Lanze Fassino aggiunge: «L’agricoltura è una risorsa fondamentale per il nostro territorio: rappresenta lavoro, economia, tradizione, tutela del paesaggio e identità delle nostre comunità. Ma è anche un settore che oggi deve affrontare sfide importanti: dai costi di produzione alla redditività delle aziende, dai cambiamenti climatici alla burocrazia, fino alla necessità di garantire un futuro alle nuove generazioni di agricoltori».