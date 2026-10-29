Veglia dei Santi e mandato ai chierichetti sabato nella parrocchia del Sacro Cuore

In occasione della Festa di Ognissanti, che cade domenica 1 novembre, la Diocesi promuove per sabato 31 ottobre appuntamenti rivolti a giovani e adulti che si svolgeranno nella parrocchia del Sacro Cuore.



Il pomeriggio si aprirà alle 14.30 con la Festa della Luce, organizzata dalla parrocchia insieme all’équipe diocesana dei ministranti Urca (Unione ragazzi chierichetti astigiani). Sarà un’occasione di incontro, festa e condivisione che terminerà alle 18 con la celebrazione della messa, durante la quale il vescovo Marco Prastaro conferirà il mandato ai chierichetti.

La giornata proseguirà con la Veglia dei Santi, promossa per i giovani della Diocesi ma aperta a tutti. Attraverso il ricordo e le storie dei santi, i partecipanti saranno invitati a riscoprire la chiamata alla santità come un cammino possibile, concreto e alla portata di tutti.

La serata inizierà con un momento conviviale, la cena con delitto, alle 19, per tutti i ragazzi (con iscrizioni obbligatoria, per informazioni: 0141 321996. A seguire, alle 21, la Veglia di preghiera aperta a tutti.

La messa al cimitero

Il giorno successivo, domenica 1° novembre, sarà celebrata alle 15 la tradizionale messa al cimitero di viale Don Bianco presieduta dal vescovo Prastaro e concelebrata da numerosi sacerdoti.