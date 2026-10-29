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Anniversario

Il coro Amici della Montagna del CAI di Asti festeggia 75 anni d’In Canto

A Chieri una serata per celebrare la formazione astigiana, che dal 1951 ha all’attivo oltre mille concerti in Italia e in Europa

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

29 Ottobre 2026 12:13:02

Il coro Amici della Montagna del CAI di Asti festeggia 75 anni d’In Canto

Da sinistra il presidente Luca Lungo Vaschetto con Luigi Saderi e Giuseppe Rosso

Settantacinque anni di musica, ch si intrecciano con la passione e l'amore per la montagna. Il coro Amici della Montagna del Club Alpino Italiano di Asti ha festeggiato l'anniversario venerdì 16 ottobre a Chieri, in provincia di Torino, con il concerto «Cori di montagna», condividendo il palco con il coro Alpette di Torino e il coro Arco Alpino di Chieri.

Nato nel 1951, il gruppo astigiano ha raggiunto il grande traguardo dei 75 anni d’attività dopo aver presenziato in oltre mille concerti in Italia e in Europa. 

La serata ha coinvolto il numeroso pubblico presente, attraverso le esibizioni dei tre gruppi si è trasmesso il legame con l’ambiente montano, la sua storia e il patrimonio culturale che lo accompagna. Diretto dal maestro Flavio Duretto, il coro astigiano ha aperto la propria esibizione con tre canzoni popolari.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per la premiazione di quattro coristi, riconoscendo il loro contributo alla lunga storia della formazione. Tra loro Luigi Saderi, socio quasi fondatore che, nonostante abbia superato i novant’anni, continua a cantare anche da solista.

Sul finale della serata si sono riunite le tre formazioni in un’unica esibizione, con due brani simbolo del canto di montagna: "La montanara" e "Signore delle cime". Quest’ultimo è stato dedicato in particolare agli Alpini di Chieri "andati avanti", in un momento di ricordo e omaggio.

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