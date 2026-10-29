Tangenziale di Asti, iniziano i lavori dell'Anas per la manutenzione straordinaria del ponte sul Tanaro

Ad Asti stanno per prendere il via gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Tanaro, situato al chilometro 2 della strada statale 231 “di Santa Vittoria”, la tangenziale sud/est. L'opera, programmata da Anas per elevare il livello di servizio dell'infrastruttura, sarà realizzata con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Il cantiere allestito dall'Anas durerà per diversi mesi, con conclusione dei lavori prevista entro aprile 2027.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, a partire da lunedì 2 novembre scatteranno limitazioni al traffico lungo la struttura. In particolare, sul ponte sarà istituito un restringimento di carreggiata che incanalerà la circolazione dei mezzi su una sola corsia di marcia. Il provvedimento sarà attivato su entrambe le carreggiate, sia in direzione dello svincolo per corso Alessandria sia in direzione dell'Isolone. Nel corso delle settimane potranno però variare le esigenze sulle restrizioni alla viabilità, ma sarà cura dell'Anas avvisare gli utenti con qualche giorno di anticipo.

La prima fase dei lavori vedrà gli operai impegnati lungo lo spartitraffico centrale per il rifacimento dei cordoli, vale a dire la base armata su cui verranno installate le nuove barriere di protezione laterali. Il progetto complessivo prevede inoltre il rifacimento dell'impermeabilizzazione dell'impalcato, la sostituzione dei giunti di dilatazione e la stesura della nuova pavimentazione. Infine, si procederà al ripristino strutturale delle superfici dell'impalcato, delle pile e delle spalle del ponte.

Il ponte sul fiume Tanaro oggetto dei lavori si trova nei pressi del nuovo viadotto che l'Anas aveva realizzato tra il 2024 e il 2025 investendo circa 6 milioni di euro.