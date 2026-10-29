“Asti da scoprire” apre il bando di Concorso per una borsa di studio, domande fino al 31 gennaio 2027

“Asti da scoprire” è un bando di concorso per borsa di studio ideato da AICOSS (Associazione Insigniti Ordine di San Secondo), un modo per raccontare e valorizzare Asti attraverso brevi video originali (da 30 secondi a un minuto), rivolto a giovani tra i diciotto e i trent’anni residenti, domiciliati o studenti nella provincia di Asti.

La partecipazione, che può essere singola o in team, è gratuita e prevede la consegna degli elaborati a assoicoss@gmail.com (cc: ligresti.claudio@virgilio.it e lentopedibus@gmail.com) entro il 31 gennaio 2027.

Al primo classificato andrà una borsa di studio di 1.000 euro, al secondo un dispositivo tecnologico multimediale e al terzo, un accessorio creator.

L’idea del concorso, come ha spiegato il presidente di AICOSS, Claudio Ligresti, è stata di sette soci ed ha tra i suoi scopi quello di trovare metodi per evitare la “fuga” dei giovani e migliorare l’immagine della nostra città che, soprattutto negli ultimi anni, ha mostrato chiari segni di declino.

«Un concorso – ha sottolineato il dott. Ligresti – nato anche per esportare il made in Asti, per stimolare la creatività dei giovani, per promuovere la città attraverso un mini spot, per indurre i ragazzi a scoprire scorci, storia e tradizioni del territorio, per farli affezionare, e per tenerli nel loro territorio».

I lavori arrivati saranno selezionati, seguendo precisi parametri, da una apposita giuria di esperti e tramite un voto popolare attraverso il sito internet de La Nuova Provincia; ai primi di aprile saranno decretati i primi tre classificati che riceveranno il premio durante un evento che si svolgerà entro la fine dello stesso mese.

«Una prima edizione che si aggiunge alle tante iniziative cittadine – ha concluso Claudio Ligresti – ma anche una sfida rivolta ai giovani».