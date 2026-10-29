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Opportunità

“Asti da scoprire” apre il bando di Concorso per una borsa di studio, domande fino al 31 gennaio 2027

Un opportunità che premierà la creazione di video dal contenuto inedito inerente ad Asti, rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni

Monica Jarre

29 Ottobre 2026 11:29:00

asti dall'alto

Asti da scoprire” è un bando di concorso per borsa di studio ideato da AICOSS (Associazione Insigniti Ordine di San Secondo), un modo per raccontare e valorizzare Asti attraverso brevi video originali (da 30 secondi a un minuto), rivolto a giovani tra i diciotto e i trent’anni residenti, domiciliati o studenti nella provincia di Asti.

La partecipazione, che può essere singola o in team, è gratuita e prevede la consegna degli elaborati a assoicoss@gmail.com (cc: ligresti.claudio@virgilio.it e lentopedibus@gmail.com) entro il 31 gennaio 2027.

Al primo classificato andrà una borsa di studio di 1.000 euro, al secondo un dispositivo tecnologico multimediale e al terzo, un accessorio creator.

L’idea del concorso, come ha spiegato il presidente di AICOSS, Claudio Ligresti, è stata di sette soci ed ha tra i suoi scopi quello di trovare metodi per evitare la “fuga” dei giovani e migliorare l’immagine della nostra città che, soprattutto negli ultimi anni, ha mostrato chiari segni di declino.

«Un concorso – ha sottolineato il dott. Ligresti – nato anche per esportare il made in Asti, per stimolare la creatività dei giovani, per promuovere la città attraverso un mini spot, per indurre i ragazzi a scoprire scorci, storia e tradizioni del territorio, per farli affezionare, e per tenerli nel loro territorio».

I lavori arrivati saranno selezionati, seguendo precisi parametri, da una apposita giuria di esperti e tramite un voto popolare attraverso il sito internet de La Nuova Provincia; ai primi di aprile saranno decretati i primi tre classificati che riceveranno il premio durante un evento che si svolgerà entro la fine dello stesso mese.

«Una prima edizione che si aggiunge alle tante iniziative cittadine – ha concluso Claudio Ligresti – ma anche una sfida rivolta ai giovani».

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