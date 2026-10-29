Appiano, Basso, Conte e Cotto sono gli ispiratori della seconda edizione di "Luci d'Autore - Asti in Parole e Musica"

Continua anche quest'anno il progetto "Luci d'Autore - Asti in Parole e Musica" ideato dall'associazione culturale CRE[AT]IVE per trasformare alcune vie del centro storico di Asti in un percorso "di luce e cultura". L'anno scorso, al debutto dell'iniziativa, furono installate e accese tre frasi iconiche di astigiani doc: Vittorio Alfieri, Paolo Conte e Giorgio Faletti.

Quest'anno si aggiungeranno altre quattro personalità con altrettante frasi che ne hanno contraddistinto il pensiero, l'opera e l'ingegno. La scelta delle CRE[AT]IVE è caduta su Alessandra Appiano, Gianni Basso, Giorgio Conte e Massimo Cotto. L'inaugurazione delle installazioni è prevista per giovedì 12 novembre, alle ore 19. «Le loro parole - fanno sapere i promotori - saranno protagoniste di installazioni luminose sospese nelle vie del centro, creando un dialogo suggestivo tra la città e la creatività dei suoi artisti. Un percorso permanente attraverso il quale cittadini e visitatori possano riscoprire frasi e parole significative di autori, scrittori e musicisti legati alla città».

“Luci d’Autore” nasce con l’obiettivo di costruire, nel corso degli anni, un itinerario culturale permanente, «portare la cultura fuori dai luoghi tradizionalmente deputati ad accoglierla e restituirla allo spazio urbano». Le parole degli autori diventano così parte del paesaggio cittadino, incontrando quotidianamente chi vive Asti e chi la visita».

Nel 2025 le prime installazioni erano state collocate tra via Garetti e via Bruno. Quest'anno il percorso andrà ad ampliarsi confermando l'intenzione dell'associazione CRE[AT]IVE di costruire nel tempo una mappa ideale della cultura astigiana attraverso le parole dei suoi protagonisti. Ancora una volta la scelta delle personalità a cui rendere omaggio spazia in più campi della cultura con Alessandra Appiano (scrittrice e giornalista), Gianni Basso (famoso sassofonista jazz), Massimo Cotto (giornalista musicale, conduttore radiofonico) e Giorgio Conte (cantautore e musicista, fratello di Paolo).

Al termine della cerimonia di inaugurazione è previsto un momento conviviale con un brindisi offerto dal Consorzio dell’Asti Spumante che ha scelto di sostenere l’iniziativa. Il progetto, supportato dal Comune e dall'attrice Chiara Buratti, è realizzato grazie al sostegno di sponsor privati e attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione delle installazioni, condividendone lo spirito e le finalità.