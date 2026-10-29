Alla vigilia di Rosso Barbera apre a Costigliole d'Asti l'Ufficio turistico

Ha aperto nella giornata di ieri, mercoledì 28 ottobre, alla vigilia della settima edizione di Rosso Barbera il nuovo Ufficio turistico di Costigliole d’Asti gestito dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero in collaborazione con il Comune. Il nuovo spazio è stato realizzato nei locali di Palazzo Serratrice della centrale via Roma all'angolo con piazza Scotti. La gestione diretta dell’Ufficio turistico da parte dell’Ente Turismo – il sesto per l’ATL, con Alba, Asti, Bra, Cocconato d’Asti e Nizza Monferrato – nasce da un accordo in convenzione con il Comune di Costigliole.

«L’apertura del punto IAT rappresenta un traguardo importante, che arriva al termine di un percorso portato avanti da sette anni insieme con l’assessore al Turismo, Laura Bianco, e che oggi ci permette di realizzare un obiettivo in cui crediamo da tempo: dotare Costigliole di un punto di riferimento stabile per accogliere e orientare i visitatori, in linea con la crescita che il nostro paese sta vivendo – commenta il sindaco Enrico Alessandro Cavallero – I numeri raccontano bene questa evoluzione: dal 2019 a oggi siamo passati da 29 a 75 strutture turistiche, una crescita costante di visitatori, primo paese del Monferrato per numero di presenze nel 2025, a conferma del ruolo sempre più significativo di Costigliole nel panorama turistico di tutto il Piemonte. Sono risultati che ci rendono orgogliosi, ma soprattutto ci spronano a continuare a investire nell’accoglienza e nella promozione del territorio. Abbiamo voluto che l’ufficio fosse operativo in vista di RossoBarbera, un appuntamento importante che, insieme con le oltre cento manifestazioni che promuoviamo nell’arco dell’anno, contribuisce a rendere Costigliole una destinazione capace di attrarre visitatori in ogni stagione. In questo contesto, poter contare su un servizio di informazione e accoglienza qualificato diventa fondamentale per valorizzare le nostre proposte e offrire a chi arriva un’esperienza sempre più completa».

Dal 2019 a oggi siamo passati da 29 a 75 strutture turistiche, una crescita costante di visitatori, primo paese del Monferrato per numero di presenze nel 2025, a conferma del ruolo sempre più significativo di Costigliole nel panorama turistico di tutto il Piemonte

E aggiunge il primo cittadino: «Ringrazio l’Ente Turismo e do il benvenuto ad Adelina Gabriela Cordas che, con professionalità e competenza, sarà il volto dell’accoglienza nel nostro punto info. Ci sarà una stretta collaborazione con il personale dei nostri uffici comunali e le altre realtà presenti in paese e che contribuiscono quotidianamente alla promozione del territorio, come il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, l’Icif e il Gal. Fare rete è essenziale per consolidare i risultati raggiunti e affrontare le nuove opportunità di sviluppo turistico che ci attendono, alcune delle quali vedranno la luce già nei prossimi mesi».

Gli orari di apertura. L’Ufficio turistico sarà aperto tutti i giorni della settimana, eccetto il lunedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (la domenica apertura dalle 9,30). Nel 2025, nel Comune di Costigliole d’Asti le presenze turistiche hanno toccato quota 34.858, di cui il 76% dall’estero (dati del 2025 Osservatorio Turistico della Regione Piemonte).

«Prosegue il rafforzamento della rete dell’accoglienza che l’Ente Turismo sta portando avanti sul territorio – dicono il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino e il consigliere Filippo Mobrici – Dopo Cocconato e Nizza, Costigliole rappresenta un ulteriore tassello di una strategia che guarda alla crescita turistica dell’Astigiano e del Monferrato, con altri progetti già in fase di sviluppo, a partire da Castagnole delle Lanze, mentre per Asti si attende il trasferimento degli uffici da piazza Alfieri a piazza San Secondo, all’interno del Palazzo comunale. Investire nei punti di informazione turistica significa riconoscere concretamente il valore dei territori che registrano una crescita significativa in termini di, arrivi presenze e capacità attrattiva. Per una realtà come Costigliole, che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo nell’offerta del Monferrato, dotarsi di un servizio strutturato di accoglienza era ormai imprescindibile. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, con cui condividiamo l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e offrire ai visitatori strumenti e servizi adeguati».