Al via la campagna di partecipazione "Cambiare Asti", la coalizione progressista punta sulle idee dei cittadini

Con l'iniziativa intitolata "Cambiare Asti – La tua città, le tue idee!", la lista Ambiente Asti, insieme alla coalizione progressista e a sostegno della candidatura di Michele Miravalle a sindaco, ha aperto un percorso di ascolto e partecipazione cittadina. L'obiettivo è porre al centro la domanda su cosa si vorrebbe cambiare della città, «per costruire insieme una realtà urbana più giusta, verde, sostenibile, solidale e partecipata».

Il progetto intende dare voce a chi vive quotidianamente il territorio, coinvolgendo direttamente gli abitanti dei quartieri e delle frazioni, dai lavoratori agli studenti, dalle famiglie ai giovani, fino a chi ha testimoniato le trasformazioni della città nel corso degli anni. Attraverso questa consultazione, si vuole fare luce sui problemi più urgenti, individuare le migliorie necessarie per le singole zone urbanistiche, raccogliere proposte per il futuro e mettere in risalto gli aspetti positivi che meritano di essere valorizzati.

Per facilitare la raccolta dei contributi, è stato messo a disposizione un breve questionario accessibile online tramite un apposito modulo. L'appello invita la popolazione non solo a compilare il modulo, «ma anche a condividerlo con amici, vicini e conoscenti, così da ampliare la partecipazione e raccogliere il maggior numero possibile di spunti utili per la costruzione del programma amministrativo».