Bovino (Azione): «Pieno sostegno ai lavoratori dell'Asl di Asti. Se il personale è allo stremo, a pagarne le conseguenze sono i servizi ai cittadini»

Politica
29 Ottobre 2026 07:51:24
Il Coordinatore Provinciale di Azione Asti, Mario Bovino
Il Coordinatore Provinciale di Azione Asti, Mario Bovino, interviene con decisione sul caso dell’Asl AT, portando al centro dell'attenzione il legame diretto tra le tutele del personale sanitario e la qualità del servizio erogato alla comunità. «Vogliamo esprimere la nostra totale vicinanza e il nostro pieno appoggio a tutti i dipendenti dell’Asl di Asti - commenta Mario Bovino - Operatori sanitari, infermieri e personale amministrativo stanno affrontando mesi di forte stress, penalizzati da disfunzioni gestionali, ritardi negli arretrati e problemi nell'organizzazione dei turni che non sono più tollerabili. Chi lavora ogni giorno in prima linea merita rispetto, stipendi puntuali e condizioni dignitose.»
Bovino evidenzia poi il contraccolpo diretto sulla cittadinanza: «C’è una verità fondamentale che non si può ignorare: se si mette il personale nelle condizioni di non poter lavorare serenamente, la ricaduta negativa si scarica inevitabilmente sui cittadini. I disservizi organizzativi e la carenza di serenità operativa si traducono in rallentamenti, tempi di attesa che si allungano e un servizio sanitario pubblico meno efficiente per gli astigiani.»
«Difendere i diritti dei lavoratori dell’Asl significa, prima di tutto, difendere il diritto alla salute di tutta la nostra comunità» conclude Bovino. «La Regione e i vertici dell'azienda devono risolvere immediatamente questi problemi di gestione: non si possono fare esperimenti sulla pelle dei lavoratori e sulle esigenze dei cittadini.»
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