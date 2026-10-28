Addio a Giorgio Garbarini, manager all'avanguardia nella gestione dei rifiuti

Riposa nel cimitero di Castelnuovo Don Bosco, nella tomba di famiglia, Giorgio Garbarini, 78 anni, originario del paese dove vive ancora parte della famiglia in una storica dimora nel borgo alto.

Garbarini era molto conosciuto nel mondo delle aziende di raccolta rifiuti e igiene urbana piemontesi per essere stato fra i manager promotori delle nuove tecniche di trattamento e di riciclo.

Dopo un periodo di lavoro in veste di dirigente delle Acciaierie Ferrero della Valsusa, Garbarini è entrato nella gestione dei rifiuti; per molti anni è stato presidente della Sangermano srl, azienda affermata nella raccolta e nell'igiene urbana. Durante la sua presidenza, i Comuni del Consorzio Torino Sud, del Chierese e del Novarese hanno introdotto sistemi all'avanguardia come la raccolta porta a porta e sistemi di massimizzazione del riciclo di ogni frazione di scarto portando le amministrazioni ai vertici nazionali per le percentuali di differenziata.

Insieme al complesso sistema di raccolta, con la Sangermano ha seguito la creazione di impianti di smaltimento per singole tipologie di materiali ed è stato anche presidente della società CRS (Centro Recupero Servizi).

L'ultimo incarico è stato quello alla Teknoservice, come responsabile dell'area canavesana e dove ha lasciato un ottimo ricordo sia nei colleghi di lavoro che nei sindaci del territorio e nei sindacalisti della società. Tutti ne sottolineano la totale abnegazione per il lavoro, la capacità di ascolto e di soluzione dei problemi quotidiani che un settore complesso come quello della raccolta rifiuti riserva oltre ad un'umanità non scontata in chi riveste ruoli dirigenziali. Anche nell'ultimo periodo, segnato dalla malattia, non ha mai smesso di lavorare e tenere i contatti con i suoi colleghi e i sindaci per dare il suo contributo al buon funzionamento dell'azienda.

Lascia i fratelli Aldo e Alberto ed i figli Fabrizio, Stefano e Letizia con le rispettive famiglie.