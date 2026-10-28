L'arte incontra il territorio: il fascino diffuso di TartufArte a Montechiaro

Nell'ambito della 38ª Fiera nazionale del Tartufo bianco del Monferrato, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre, Montechiaro d'Asti ospiterà una nuova edizione di TartufArte, la rassegna culturale curata dal cenacolo d'arte Art Palio. Le mostre coinvolgeranno edifici storici e luoghi simbolici del paese, intrecciando arte, memoria locale e tradizioni.

La manifestazione si affianca al programma della fiera, che sabato 7 novembre proporrà “La notte del tartufo”, con i Voltoni del Gusto, piatti al tartufo, street food, birrifici e cantine locali, cocktail e gin artigianali e musica dal vivo. Domenica 8 novembre sono in programma il mercato del tartufo e delle eccellenze del territorio, mostre, artisti di strada, spettacoli, attività per bambini e famiglie, una cerca simulata nella Tartufaia Didattica e un trenino panoramico tra le colline. Nella stessa giornata è atteso anche il suggestivo treno storico Centoporte, proveniente da Torino.

L'arte incontra la storia del paese

Il punto di riferimento della rassegna sarà l'ex sede storica del Palio, in via Vittorio Emanuele 8, lungo la strada dei caratteristici voltoni. L'idea alla base di TartufArte è quella dell'arte come forma di relazione, capace di mettere in dialogo le persone con i luoghi e di riportare l'attenzione sui centri minori, spesso lontani dai principali circuiti turistici e culturali.

Un patrimonio che merita di essere riscoperto, come testimonia anche la recente visita dei funzionari del FAI ai tesori artistici e architettonici di Montechiaro. I piccoli borghi, nella prospettiva che anima l'iniziativa, non sono soltanto luoghi di conservazione del passato, ma realtà capaci di generare cultura e offrire nuove occasioni di scoperta.

A contribuire alla valorizzazione del paese sono anche Elena e Fillip, autori del canale “RussAmericanta”, che raccontano le peculiarità di Montechiaro e la sua storia, compresa quella dei voltoni. Nate come strutture di contenimento del terreno, queste arcate sono legate alla vita rurale del primo Novecento: gli spazi sottostanti venivano utilizzati per conservare fieno e covoni di grano in attesa della battitura, oltre che per ricoverare attrezzi agricoli e bestiame.

Tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo millennio, grazie a un percorso di rigenerazione culturale, i voltoni sono diventati luoghi di aggregazione, mostre d'arte ed esposizioni dedicate alla memoria contadina. Durante la fiera torneranno protagonisti con “I Voltoni del Gusto”, nell'ambito della serata di sabato dedicata al tartufo.

Le mostre tra arte, memoria e impegno sociale

Per ampliare gli spazi espositivi, Tartufarte si distribuirà anche nelle aule dell'ex scuola elementare di via Piesenzana. Qui troveranno posto una raccolta di martelli d'epoca curata da Antonio Casarin e una rassegna stampa che ripercorre la storia della Fiera del Tartufo a partire dal 1988.

La mostra collettiva vedrà la partecipazione di Elena Bellaviti, Giuseppe Bonavia, Silvia Borelli Lenta, Marina Bottero, Gisella Carlevaro, Giuseppe De Angelis, Raffaella Di Benedetto, Pietro Macchiolo, Olga Manganiello, Emma Massa, Rosalba Masone Beltrame, Gerlando Meli, Lorenzo Meneghel, Carla Novello, Federico Olivero, Cesare Oneda, Libero Petrone, Giovanni Petrucci, Crissi Piras, Cristina Raselli, Rossella Rossi Forza, Sonia Simoneschi, Daniela Soccol, Sikke Couperus e Giuliano Tacite.

I pittori Gerlando Meli e Carla Novello, due degli artisti protagonisti della mostra collettiva di TartufArte

Il percorso comprende anche la mostra fotografica “Gente del mio paese al Palio 1976”, curata da Domenico Binello, e i presepi realizzati da Rita con materiali riciclati.

Spazio inoltre alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con “L'amore non alza le mani, ma ti prende per mano”, mostra curata da Virginia Salvi e Beatrice Bonino, di Cortemilia.

Infine, la storia del Palio sarà al centro di “7 anni di gloria”, esposizione dedicata alla rinascita della corsa tra il 1929 e il 1935, con alcuni costumi d'epoca. L'allestimento comprenderà anche un ricordo dello storico rettore Gianmarco Rebaudengo, in occasione dei cinquant'anni della partecipazione di Montechiaro al Palio di Asti (1976-2026).