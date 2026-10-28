La Variante di Montegrosso apre al traffico: questa mattina la cerimonia inaugurale

È arrivato il giorno del taglio del nastro per la Variante di Montegrosso d’Asti, un’opera attesa, di cui si iniziò a parlare vent’anni fa (ma esisteva un vecchio progetto ancora precedente). E da oggi, 28 ottobre, la strada di collegamento tra l’Asti Mare e la provinciale di Val Tiglione è percorribile. La cerimonia inaugurale, in cui hanno fatto gli onori di casa il sindaco di Montegrosso Monica Masino e il presidente dell’Unione collinare “Tra Langa e Monferrato” Carlo Mancuso, è stato un momento di festa per gli amministratori locali, dal Comune alla Regione, per il coronamento dell’impegno di tanti anni di lavoro, superando con grande forza di volontà le tante difficoltà che si sono presentate.

«Un’opera che Montegrosso e tutto il territorio attendevano da anni, per avvicinare i nostri paesi, per ampliare le attività e i trasporti. Un lavoro lungo, che ha richiesto tenacia, consapevolezza e tanto buon senso da parte di tutti, dai tecnici, impresa. C’era chi pensava non avessimo mai completato l’opera, ma ci abbiamo messo testa, mani e cuore e tanto buon senso per portarla a termine», ha sottolineato il sindaco Monica Masino, ringraziando tutti quanti hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo. «Una giornata importante, dopo tanti anni di lavoro, per un’opera che grazie alla collaborazione tra Comunità collinare, Provincia e Regione siamo riusciti a portare a termine. Un’opera che certamente porterà beneficio alla viabilità», ha sottolineato il presidente dell’Unione collinare Carlo Mancuso.

Presente alla cerimonia inaugurale anche l’assessore regionale Marco Gabusi: «Vent’anni di sogno che si realizzano. È stato giusto invitare l’allora onorevole Armosino che insieme al collega Crosetto riuscirono a reperire le risorse al Ministero, ricordando anche l’allora presidente della Provincia Marmo che aveva fatto partire il progetto e tutti quelli che hanno lavorato per un’opera di adduzione all’Asti-Cuneo che era complicata anche dal punto di vista ingegneristico. Oggi è una giornata di festa, ma pensiamo anche alle prossime opere che andremo a realizzare».

Di fronte a tanti sindaci del territorio ha sottolineato l’importanza della giornata il presidente della Provincia Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato, ha presentato le caratteristiche tecniche della Variante di Montegrosso l’ingegner Pierguido Drago, direttore dei lavori, e ha raccontato alcuni aspetti della realizzazione dei lavori l’ingegner Carlo Fornaca, titolare della CS Costruzioni di Asti, appaltatrice dei lavori. Il dottor Vincenzo Carafa, responsabile unico del procedimento, ha ricordato i momenti salienti dell’iter che ha riguardato la Variante montegrossese: «Dal finanziamento di 12 milioni di euro del 17 dicembre 2008, poi l’ok del Ministero nel 2014, quindi l’impossibilità per la Provincia di farsi garante dell’opera fino all’opzione di distinguere ente beneficiario, ossia la Provincia, dall’ente attuatore, ossia l’Unione collinare “Tra Langa e Monferrato”, iniziativa che si concretizzò con la firma dell’accordo dell’11 aprile 2018 da parte dell’allora presidente della Provincia Gabusi e dell’allora presidente dell’Unione collinare Giovanni Borriero. Sono state tantissime le traversie dell’iter, pesantissime, tra cui l’assicurazione richiesta dalle ferrovie per il sottopasso ferroviario».

Momento di grande soddisfazione è stato anche per l’ex sindaco di Montegrosso Marco Curto, protagonista fin dall’inizio della vicenda della Variante: «Due i momenti salienti: nel 2006 l’incontro, a Torino, con l’allora Sottosegretario alle Infrastrutture Ugo Martinat, a cui eravamo presenti gli onorevoli Armosino e Galvagno, il presidente Marmo e l'assessore Spandonaro, l’ingegner Drago ed io in qualità di assessore ai Lavori pubblici; poi l’idea che io ebbi, condivisa con l’allora commissario prefettizio della Provincia di Asti Ardia, della possibilità che l’Unione facesse da ente attuatore per poter realizzare l’opera – racconta Curto – È un momento di grande soddisfazione, ricordando tutti gli amministratori che si sono impegnati nell’obiettivo, partendo dal compianto onorevole Martinat, il presidente Marmo e l'assessore alla Viabilità Giovanni Spandonaro, strategico nel suo ruolo, per poi passare all'attuazione tecnico-amministrativa con i presidenti della Provincia Brignolo, Gabusi e Lanfranco e dei presidenti dell'Unione Collinare “Tra Langa e Monferrato” Borriero e Mancuso, è una soddisfazione indescrivibile vedere prendere avvio un'opera stradale così importante. Per entità di finanziamento per la Provincia di Asti è l’opera più rilevante degli ultimi anni».

Le caratteristiche tecniche

Il contratto di affidamento dei lavori alla CS Costruzioni è del 30 ottobre 2020, sei anni fa. Un’opera da 6 milioni di euro, che comprende 1,05 chilometri di tratto stradale, con il ponte sul torrente Tiglione, il sottopasso ferroviario della linea Asti-Acqui Terme con direzione Nizza Monferrato, due rotatorie (quella di immissione in corrispondenza di strada Convento e quella relativa all’incrocio per Agliano Terme). «Abbiamo anche puntato al miglior inserimento ambientale, con aree verdi e il convogliamento di acque pulite – ha spiegato l’ingegner Drago – Inoltre, sistemi di sicurezza con semaforo e barriere in caso di innalzamento del livello dell’acqua nel sottopasso».