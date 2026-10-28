Inaugurata a Montemagno Monferrato l’area per l’elisoccorso notturno

Un nuovo punto di atterraggio per l’elisoccorso notturno a servizio di Montemagno Monferrato e dei paesi vicini. È stata inaugurata ieri sera, martedì 27 ottobre, l’area allestita al campo sportivo comunale lungo la strada provinciale 14 per Viarigi. A completare la cerimonia è stato l’atterraggio dell’elicottero proveniente da Torino, che ha permesso ai presenti di vedere da vicino le operazioni.

L’intervento punta a migliorare la possibilità di raggiungere tempestivamente le persone che necessitano di soccorso nelle zone collinari, dove le distanze dagli ospedali possono rendere più complessi gli interventi. La nuova area amplia le opportunità operative del servizio sul territorio.

A spiegare le motivazioni dell'intervento è la sindaca Sandra Contino, che sottolinea la continuità con i servizi esistenti: «Nel nostro comune è già attivo un punto Asl; la volontà di potenziare l'offerta sanitaria è un impegno che avevamo assunto con i cittadini fin dalla stesura del programma elettorale». La scelta è ricaduta sul campo sportivo comunale, uno spazio che da tempo non veniva utilizzato. «Non tutti i Comuni hanno la possibilità di avere uno spazio del genere a disposizione. Ci siamo chiesti perché tenerlo inutilizzato, e abbiamo deciso di procedere con la realizzazione dell’area», ha spiegato la prima cittadina.

L’inaugurazione è stata anche un’occasione per far conoscere il servizio alla popolazione e ai residenti dei paesi vicini. «Vogliamo far conoscere questa opportunità alla cittadinanza e ai paesi vicini, sperando ovviamente di dover usare il servizio il meno possibile. Vedere l’elicottero scendere è stata un’occasione importante per far comprendere il lavoro dei soccorritori: i bambini presenti erano incantati», ha aggiunto Contino.

Un anno di lavori, con il contributo dei volontari

Il vicesindaco Luca Maria Illengo ha ripercorso le tappe dell’intervento, durato circa un anno e finanziato con fondi comunali. Un risultato raggiunto anche grazie alla disponibilità dei volontari, che hanno consentito di contenere le spese.

Durante il primo sopralluogo, ha raccontato Illengo, era emersa la necessità di eliminare alcune alberature che avrebbero potuto ostacolare la visibilità notturna dell’area da parte dell’equipaggio, anche con l’utilizzo dei visori notturni. «I volontari si sono dati da fare per togliere le piante: avevamo preventivi dai 5 mila ai 10 mila euro per l’abbattimento, ma alla fine abbiamo speso zero euro grazie a chi ha fatto il lavoro tenendosi il legno».

Oltre al taglio degli alberi, gli interventi hanno riguardato l'impianto di illuminazione e la cartellonistica, garantendo un punto di approdo rapido e sicuro. «È stato un lavoro lungo ma ne è valsa la pena – ha sottolineato il vicesindaco – perché diamo un servizio essenziale a tutta la zona, che finora era sprovvista di basi notturne».

Le istituzioni e i ringraziamenti

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, i consiglieri regionali Sergio Ebarnabo e Debora Biglia, il presidente di Confcooperative Mario Sacco e numerosi sindaci dei Comuni limitrofi. Per gli aspetti tecnici e sanitari erano presenti il responsabile del servizio regionale di elisoccorso Andrea Mina e i rappresentanti del servizio logistico, Alessandro Pavan e il dottor Colombo. Don Claudy’s Larose ha impartito la benedizione alla struttura.

L’amministrazione comunale ha ringraziato carabinieri, vigili del fuoco, alpini, croce verde e Lions Club Viarigi Terre delle Ruchè e del Malvasia, oltre ai dipendenti comunali e al segretario comunale per il supporto organizzativo. Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Franco Quirino, Davide Zanelli, Richard Rendon e Roberto Maurizio, impegnati nei lavori al campo sportivo e nella preparazione dell’area per renderla pronta all’utilizzo.