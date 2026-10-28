«E' stato un onore guidare la Questura di Asti. Siate orgogliosi della vostra città»

Ultimi giorni di servizio per Marina Di Donato, questore di Asti, prossima alla pensione. Lunedì è previsto l'insediamento del nuovo Questore, il dottor Luigi Mitola, e per la dottoressa Di Donato si apre una nuova vita fuori dalla Questura, dopo oltre 40 anni di carriera conclusa nella nostra città. L'abbiamo intervistata.

Dottoressa Marina di Donato, domenica sarà il suo ultimo giorno di lavoro in Polizia. Quello di Questore di Asti è stato il suo ultimo incarico di una carriera lunga 40 anni. Può dire di avere chiuso in bellezza?

Chiudere una carriera così lunga ad Asti è stato un modo speciale per salutare il mondo del lavoro. In una cornice di cultura, storia, calore umano.

Ad Asti si è misurata con le responsabilità e il ruolo di Questore. E’ stato un passaggio critico oppure l’esperienza da vice e da alto dirigente le ha permesso di non avere timori?

Assumere il ruolo di Questore in una realtà così dinamica come la provincia di Asti mi ha portato a riflettere profondamente sui miei doveri e le mie responsabilità. E’ stato naturale e umano aver avuto all’inizio qualche timore e preoccupazione ma all’interno della Polizia di Stato equilibrio e peso delle responsabilità sono dirimenti all’interno delle dinamiche sociali e devo dire che la mia esperienza in tanti anni di vicario e la complessità dei tanti uffici che ho diretto mi hanno dato il know-how necessario per affrontare qualsiasi criticità; mi hanno insegnato anche a lavorare in squadra e questo mi ha dato tranquillità quando c’è stato il momento di assumere decisioni di grande difficoltà. Per le quali ho anche sempre potuto contare sul prezioso lavoro di coordinamento del Prefetto.

Che città ha trovato e che città lascia? Tenendo conto dei vari focolai di criticità per i quali i cittadini chiedono sempre più sicurezza.

Asti è una città complessa con dinamiche criminali da non sottovalutare. Ed era cosa nota al momento del mio incarico. Ma anche una città con una rete di relazioni forti tra le istituzioni e questo è un grande punto a favore ereditato dai miei predecessori che ho sviluppato con attenzione consolidando i rapporti istituzionali ma anche fra gli enti e le associazioni. Negli anni le dinamiche criminali ma soprattutto quelle sociali sono cambiate. Un aumento delle denunce va letto come una maggiore fiducia nelle istituzioni ma è comunque un territorio, non si può negare, che in questi anni ha sofferto per i reati predatori e la criminalità diffusa che si è strutturata. Nonostante un’azione capillare e sinergica di tutte le forze dell’ordine con intensificazione di controlli, contrasto alla criminalità (e le tante operazioni di polizia giudiziaria ci danno ragione), però, la percezione di sicurezza dei cittadini rimane bassa. Forse bisognerebbe veicolare con maggiore attenzione determinate informazioni. Parliamo di cronaca, ad esempio: i casi vengono risolti o individuati nel giro di 24-48 ore. E questo significa controllo capillare del territorio cui non vengono dati adeguati spazio e considerazione.



Lei ha dovuto fare i conti, come molti altri questori in Italia, con personale sotto organico. Quali soluzioni ha adottato per mitigare questo problema?

Vero che il comparto sicurezza sia in difficoltà perché stiamo soffrendo tanto per i pensionamenti massicci. Ma sono anche gestiti grazie all’arrivo di nuovi e giovani agenti. Ai colleghi con maggiore esperienza sono affiancate le nuove leve motivate e preparate. E poi abbiamo fatto una rivisitazione capillare di numerose procedure interne per limare pratiche amministrative obsolete allo scopo di velocizzare i processi lavorativi. Un lavoro di squadra vincente, poi, con funzionari di grande valore, ha consentito di destinare a determinati ruoli persone con caratteristiche che si attagliavano bene al lavoro che li attendeva. Diciamo che abbiamo cercato di sopperire la carenza di personale con la qualità, impiegando le risorse giuste nel posto giusto.



Lei è stata un questore molto presente alla vita della città. E’ stato utile anche per prendere decisioni che le competono in termini di ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza del territorio?

Sono stata avvantaggiata nel conoscere le realtà monferrine, mio territorio di adozione. E questo è importante quando si devono prendere decisioni anche di ordine pubblico e controllo del territorio. Aver avuto modo di sperimentare la forza dell’associazionismo astigiano mi ha fornito una visione privilegiata su scenari più complessi. Ma mi ha permesso anche di intrecciare relazioni tali per le quali è stato possibile risolvere in modo più snello le criticità che potevano riversarsi su ordine pubblico e sicurezza.

E’ stata anche un questore di prevenzione. Ha firmato protocolli con scuole, Coni, operatori che aiutano vittime di violenza.

E’ vero, ho stilato tantissimi protocolli e attivato collaborazioni importanti come quella con l’Ufficio scolastico provinciale, Fondazione Goria, il Centro Antiviolenza. Ma sempre in modo molto pragmatico allo scopo di trovare soluzioni efficaci per aiutare le donne vittime di maltrattamenti. Mi sta molto a cuore anche tutta la collaborazione attivata con il Coni, segnatamente con la sua presidente Lavinia Saracco, perché parlare ai giovani è una cosa in cui credo moltissimo: vanno messi al centro del dibattito pubblico sotto tutti i fronti. E lo si fa cercando un contatto con loro e parlando in modo concreto di legalità.



C’è qualche iniziativa o progetto che avrebbe voluto terminare ma non c’è stato il tempo o non si sono verificate le condizioni per farlo? Ricordo ad esempio il suo desiderio di valorizzare il pregio architettonico dell’edificio che ospita la Questura.

Sì, c’è un’iniziativa che mi rammarica non essere riuscita a completare: aprire una sezione giovanile del gruppo sportivo Fiamme Oro in zona Praia. Da parte del Comune di Asti e delle scuole abbiamo avuto massima disponibilità e sensibilità, come è capitato spesso in questi anni. Per motivi tecnici interni nostri, però, non si è potuto arrivare a compimento del progetto. Sul pregio architettonico della Questura invece sono riuscita a mantenere ad Asti fondi assegnati e dal 2027 ci sarà gara di progettazione per efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e sarà ripristinato il secondo ingresso storico in cui sarà realizzato un più accogliente Ufficio Immigrazione.



Che saluto dedica agli astigiani?

Saluto gli astigiani con grande affetto, rispetto e riconoscenza per il grande calore con cui mi hanno accolta. Ci siamo conosciuti reciprocamente e ho imparato moltissimo da questa città. Ho imparato la solidità che fa parte di tutti gli asset della società civile, la voglia di mettersi in gioco, la volontà di emergere che spero, negli anni, porti Asti a diventare un punto di riferimento per tutto il Piemonte.



Quale sarà il ricordo più bello del suo periodo ad Asti che si porterà dietro?

Il ricordo più bello è stata la prima volta che ho visto il Palio. Non immaginavo fosse così bello. E ancora di più la prima volta della sfilata contadina del Festival delle Sagre che mi ha letteralmente incantata. E commossa. Una provincia che sa dare tantissimo ma un po’ frenata dalla sobrietà che la contraddistingue. Sotto il profilo lavorativo mi porto nel cuore l’aver riportato a casa una ragazza portata via dal padre restituendole la giovinezza, la dignità e il sogno di restare in Italia e crescere nel nostro Paese.